Así quedará una de las principales calles de O Burgo, en Culleredo

El Concello de Culleredo acaba de sacar a licitación la reforma integral de la calle Andrés Pan Vieiro, una de las vías principales del núcleo de O Burgo, a la que dedicará una inversión total de 461.940 euros. La actuación busca mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la calidad urbana de este eje residencial clave del municipio.

La intervención supondrá una transformación completa tanto funcional como estética de la calle, que conecta la avenida de Acea de Ama con Ribados y sirve como itinerario habitual hacia equipamientos públicos como el Conservatorio, el colegio Isaac Díaz Pardo, el polideportivo municipal o el campo de fútbol.

Prioridad peatonal

El proyecto pone el foco en la prioridad peatonal. Para ello, se ampliarán e iluminarán los pasos de peatones, dos de los cuales serán elevados, y se renovarán los pavimentos de aceras y calzada, adaptándolos a la normativa de accesibilidad vigente. El ancho del carril de circulación se incrementará hasta los 3,5 metros y se unificarán los accesos rodados a los garajes.

La reorganización del tráfico incluirá también cambios en el estacionamiento, que pasará a disponerse en oblicuo marcha atrás en el margen derecho de la vía, con el objetivo de mejorar la seguridad y la fluidez.

Materiales reciclados para el mobiliario urbano

El proyecto incorpora criterios de sostenibilidad tanto en el diseño como en los materiales. El nuevo mobiliario urbano estará fabricado con plásticos reciclados y redes de pesca procedentes de gestores de residuos marinos autorizados. Además, se crearán nuevas zonas verdes y se plantará arbolado a lo largo de la calle.

Uno de los puntos destacados de la actuación será la creación de un espacio especialmente humanizado en el entorno del Conservatorio, donde se instalará un pavimento de hormigón sobreelevado, alumbrado específico, arbolado y mobiliario urbano, con el fin de reforzar la seguridad y el carácter peatonal de la zona.

La obra incluirá asimismo la renovación completa del alumbrado público mediante tecnología LED, la recolocación de sumideros y la mejora de la red de pluviales, conectando las bajantes de los edificios colindantes para una mejor gestión de las aguas. La actuación cuenta con financiación conjunta del Concello de Culleredo y la Diputación. El 54% del presupuesto, un total de 250.000 euros, será aportado por la administración provincial.