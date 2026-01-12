Curtis pide facilitar las batidas de lobos ante un nuevo ataque a una explotación

El lobo suma un nuevo ataque a una explotación ganadera de la comarca, en este caso en el concello de Curtis. Una vecina de Teixeiro, titular de una explotación en el lugar de Xemeras, ha denunciado la muerte de un ternero de raza rubia gallega.

El ataque arroja unas pérdidas económicas directas estimadas en 600 euros y deja a la propietaria en una situación de indignación e impotencia. Como señalan desde el Concello de Curtis, «no se trata solo del valor económico del animal, sino del daño moral y la constante presión que sufren los profesionales del campo, quienes ven cómo su medio de vida queda desprotegido frente a la fauna silvestre».

Por su parte, la afectada lamenta que la burocracia y las insuficientes medidas de protección dejen a los ganaderos en una situación de vulnerabilidad extrema. «Es una sensación de rabia contenida ver que el trabajo de meses desaparece en una noche», indica la ganadera.

Desde el Concello afirman que este nuevo ataque «vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de medidas reales y ágiles que faciliten las batidas al lobo para que se garantice la convivencia entre la actividad ganadera y la fauna y para erradicar los daños y pérdidas antes de que el abandono del medio rural sea irreversible», alertan.