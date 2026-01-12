Una papelería de Betanzos ‘ficha’ en casa a su nueva ‘tiktoker’

Renovarse o morir. Esa disyuntiva tan categórica parece ser a lo que se enfrentan muchos negocios coincidiendo con el cambio generacional y de tendencias de consumo. En el caso de la Papelería Brea, una firma histórica de Betanzos con más de medio siglo de vida, la decisión parece que fue clara: renovarse. Y para eso no tuvieron que irse muy lejos, ya que ficharon sin salir de casa. Paula Brea, la cuarta generación de la saga, ha decidido dar un giro radical a su carrera profesional, dejar de lado la gestión de recursos humanos y las relaciones laborales y desembarcar en el mundo de la gestión de redes sociales con el negocio familiar.

El cambio se hizo notar desde el primer momento, ya que la Papelería Librería Brea, que fundaron sus bisabuelos en la década de los años 50 en el centro de Betanzos, es ahora breapaper para sus seguidores en sus redes sociales. Para ella también fue un salto grande. Tras su paso por firmas como El Pulpo o Louzao, Paula decidió que por ahí no iba su camino. Se le ocurrió impulsar las redes sociales del negocio familiar, una idea que ya andaba rondando por su cabeza. "Decidí dar el paso porque no me quería quedar con la duda del qué pasaría si...", relata.

Su plan pasa por mantener y, en la medida de lo posible, aumentar las ventas del negocio. Desembarcó de golpe en Tiktok, Instagram y Facebook "para dar respuesta a los diferentes perfiles", explica, ya que cada red tiene su propio público. "Quiero empezar a presentarme y que la gente que ama las papelerías y las librerías pueda conectar con la historia del negocio", explica Paula, que se confiesa seguidora de perfiles exitosos como los de la mercería La Crisálida, de A Coruña, y Conservas Escobedo, de Cantabria.

Aunque reconoce que la competencia "es brutal", su idea es ir poco a poco desarrollando la marca personal, diferenciándose y posicionándose. Todavía es pronto para medir los resultados, pero a la vista de las cifras parece que no le va nada mal. Con menos de 10 publicaciones, sus vídeos cuentan las visitas por miles. "Nos sigue gente de todos los rincones", afirma Paula con ilusión, "y la gente de 40-50 años se está animando mucho", apunta sorprendida.

Para ella el negocio no es extraño, ya que echaba una mano a sus padres en momentos puntuales de mucha demanda, como la vuelta al cole o la campaña de Navidad, siempre entre libros, libretas y bolígrafos. Las redes sociales sí que son un campo aún por explorar, aunque su manejo y desparpajo son propias de una nativa digital. De hecho, reconoce sin pudor que su formación en la materia es "totalmente autodidacta, mirando muchos tutoriales en Youtube".

A su lado tiene a su padre, Jorge Brea, que regenta este negocio, situado desde el año 1996 en la confluencia de la avenida Jesús García Naveira con la calle Doctor José Fariña, de la misma manera que antes hacían sus padres. Reconoce que a él lo que le gusta es gestionar los pedidos y la logística. Tiene asumido el relevo generacional y se muestra encantado con la decisión tomada por su hija. "Hay que meter gente joven. Yo no me veo en Tiktok, lo de las redes me queda grande", reconoce.