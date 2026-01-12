La Xunta invertirá 30.000 euros en la escuela infantil de Carral
La Xunta de Galicia tiene previsto invertir 30.000 euros en la escuela infantil de Carral para cubrir el patio exterior y dotar al inmueble de titularidad autonómica de un almacén. Así lo anunció este domingo durante una visita a las instalaciones la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, en la que estuvo acompañada por el alcalde de la localidad, José Luis Fernández Mouriño.
Los trabajos consistirán en la construcción de un almacén y la cubrición del patio, conectando con la cubierta del patio existente y extendiéndola hasta el almacén proyectado, lo que permitirá al alumnado transitar por estas zonas todo el año.
Fabiola García enmarcó esta intervención en el compromiso de la Xunta con la atención a la infancia y el apoyo a la conciliación de las familias, a través de inversiones de mejora en los centros de 0 a 3 años. De hecho, esta actuación se enmarca en un nuevo programa de intervenciones en escuelas infantiles al que la Xunta destinará cerca de un millón de euros procedente del Fondo de Cohesión y Transformación Social (FCT).
- El antiguo restaurante Casa Lola, en Arteixo, a la venta por dos millones
- Oleiros presume de parroquia en una sudadera que ya es un éxito de ventas
- La Xunta pagará 139.000 euros a un alumno de Oleiros que perdió un ojo
- El Superior tumba la licencia de una gasolinera en Arteixo por deficiencias técnicas
- La rúa Travesa dice adiós a un negocio con 115 años de historia
- La Fiscalía pide inhabilitar a dos exalcaldes de Miño y cárcel para uno de ellos
- El tanatorio de Oleiros ultima los detalles para abrir en febrero
- En venta los terrenos de la urbanización prevista en Quintán, Cambre