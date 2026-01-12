La Xunta invertirá 30.000 euros en la escuela infantil de Carral

La Xunta de Galicia tiene previsto invertir 30.000 euros en la escuela infantil de Carral para cubrir el patio exterior y dotar al inmueble de titularidad autonómica de un almacén. Así lo anunció este domingo durante una visita a las instalaciones la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, en la que estuvo acompañada por el alcalde de la localidad, José Luis Fernández Mouriño.

Los trabajos consistirán en la construcción de un almacén y la cubrición del patio, conectando con la cubierta del patio existente y extendiéndola hasta el almacén proyectado, lo que permitirá al alumnado transitar por estas zonas todo el año.

Fabiola García enmarcó esta intervención en el compromiso de la Xunta con la atención a la infancia y el apoyo a la conciliación de las familias, a través de inversiones de mejora en los centros de 0 a 3 años. De hecho, esta actuación se enmarca en un nuevo programa de intervenciones en escuelas infantiles al que la Xunta destinará cerca de un millón de euros procedente del Fondo de Cohesión y Transformación Social (FCT).