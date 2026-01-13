La refinería de A Coruña subsana una avería sin incidencias

La refinería de Repsol de A Coruña sufrió recientemente una avería en una unidad del complejo industrial que provocó una emisión de gases "puntual", tal y como indica la propia compañía, que afectó a varios vehículos de la localidad de Meicende, en Arteixo.

Como consecuencia de la emisión, compuesta por vapor de agua con partículas de aceite pulverizado, varios particulares avisaron por la suciedad que detectaron en sus coches. La empresa asegura que el problema fue subsanado de forma "inmediata", y que en el momento no se registró ninguna incidencia.

Ahora, lacompañía está gestionando los desperfectos provocados, adoptándose las medidas de limpieza oportunas.

En esete sentido, el PSOE Arteixo denunció el “silencio informativo” del Concello ante este incidente industrial. Los socialistas acusan al Gobierno local de no informar adecuadamente a la población sobre una incidencia que generó preocupación entre los vecinos más próximos a la refinería, pese a tener conocimiento de lo ocurrido.

Fuentes municipales indican por su parte que el Ayuntamiento intermedió en su momento a petición de los vecinos y que la Policía Local acudió a la zona para levantar acta, aunque no se presentó denuncia formal al haberse establecido un contacto directo entre la empresa y la vecindad afectada.