Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brote de gastroenteritis en el IES de ElviñaNuevo contrato para la planta de NostiánProtesta de taxistas en A CoruñaColapso de tráfico por el cierre del acceso de Alfonso Molina desde San CristóbalCopa del Rey: Deportivo - Atlético
instagramlinkedin

La refinería de A Coruña subsana una avería sin incidencias

Provocó una emisión de gases que afectó a varios vehículos. Vecinos de la localidad de Meicende, en Arteixo, alertaron por la suciedad que detectaron en sus coches tras el incidente

Vista parcial de la refinería de Repsol en Meicende.

Vista parcial de la refinería de Repsol en Meicende. / Germán Barreiros/ Roller Agencia

RAC

La refinería de Repsol de A Coruña sufrió recientemente una avería en una unidad del complejo industrial que provocó una emisión de gases "puntual", tal y como indica la propia compañía, que afectó a varios vehículos de la localidad de Meicende, en Arteixo.

Como consecuencia de la emisión, compuesta por vapor de agua con partículas de aceite pulverizado, varios particulares avisaron por la suciedad que detectaron en sus coches. La empresa asegura que el problema fue subsanado de forma "inmediata", y que en el momento no se registró ninguna incidencia.

Ahora, lacompañía está gestionando los desperfectos provocados, adoptándose las medidas de limpieza oportunas.

En esete sentido, el PSOE Arteixo denunció el “silencio informativo” del Concello ante este incidente industrial. Los socialistas acusan al Gobierno local de no informar adecuadamente a la población sobre una incidencia que generó preocupación entre los vecinos más próximos a la refinería, pese a tener conocimiento de lo ocurrido.

Fuentes municipales indican por su parte que el Ayuntamiento intermedió en su momento a petición de los vecinos y que la Policía Local acudió a la zona para levantar acta, aunque no se presentó denuncia formal al haberse establecido un contacto directo entre la empresa y la vecindad afectada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents