La concesionaria suspende las actividades socioculturales en Cambre por impagos del Concello

La situación económica del Concello de Cambre vuelve a afectar a los servicios municipales. Axiña, la empresa concesionaria de las actividades socioculturales en el municipio, ha suspendido sus actividades ante la acumulación de deudas sin pagar por parte del Ayuntamiento, según confirmó este martes la alcaldesa, Diana Piñeiro.

La empresa acumulaba impagos de más de 50.000 euros que venían del Ejecutivo anterior, liderado por Unión por Cambre, pero que el actual, encabezado por Diana Piñeiro del PP desde finales de abril de 2025, no había conseguido subsanar. Fuentes municipales apuntan que la concesionaria de estos servicios ya había amenazado a los vecinos previamente a través de sus monitores de que cesarían las actividades de no recibir los pagos.

El Gobierno local explica que Axiña fue con una de las primeras empresas con las que se reunió por la parálisis administrativa y la falta de pago de facturas, y que desde el primer momento estuvo a disposición de la empresa con la «confianza» de que cobraría en cuanto fuera posible. «El expediente estaba avanzando», señalan fuentes municipales, que añaden que la concesionaria había presentado las alegaciones a finales de diciembre. «Intervención ya tiene el expediente sobre la mesa», dicen.

Este servicio había sido uno de los enviados al Consello Consultivo de Galicia, que dio en verano la luz verde para anular el contrato, lo que permitiría al Concello abonar las facturas pendientes.

El grupo municipal socialista ya había abordado con preocupación la posibilidad de la suspensión de las actividades durante el último pleno de diciembre, en el que el Ejecutivo local afirmó que realizaba los últimos trámites para subsanar la deuda y que las actividades deportivas y socioculturales no se iban a suspender. «No se puede alegar desconocimiento ante algo tan grave», denuncian ahora los socialistas, que piden que el Concello aclare qué va a pasar con las cuotas ya abonadas por los usuarios. Unos 400 vecinos estaban inscritos en estas actividades.

El Ejecutivo local destaca que hay una «decepción total» con las acciones de esta empresa. «La semana que viene iban a cobrar y aún sabiéndolo decidieron faltar a su palabra», critica. El Gobierno municipal lamenta «estar pagando las consecuencias» de una gestión heredada de Unión por Cambre.

El Concello señala que ya ha iniciado la redacción de los nuevos pliegos, con la previsión de licitar un nuevo contrato en febrero. «Esa es la previsión y la necesidad para evitar que los vecinos sufran esta inestabilidad y podamos prestar unas actividades de calidad con todas las garantías legales y administrativas», afirma.