Golpe a una red de venta de droga con 5 detenidos en Oza-Cesuras, Narón y A Coruña

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil y por el Servicio de Vigilancia Aduanera encabezaron una operación contra el tráfico de drogas que se saldó el pasado jueves con la detención de cinco personas y registros en viviendas y garajes de Oza-Cesuras, Narón y A Coruña.

De las cinco personas arrestadas, una fue puesta en libertad en dependencias de la Guardia Civil y, el resto, pasó a disposición de la jueza del Tribunal de Instancia de Betanzos. La jueza decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Están investigadas por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas de notoria importancia y por pertenencia a organización criminal.

La investigación sobre esta presunta organización dedicada al tráfico de drogas, dirigida por el Tribunal de Instancia de Betanzos, se inició en mayo de 2025. La jueza alzó ayer el secreto de las actuaciones.