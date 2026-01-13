Hallan en su casa de Perillo el cadáver de un hombre que llevaba varios días fallecido

Un varón de 77 años de edad ha aparecido muerto este martes en su domicilio de la calle Beiramar, en el núcleo oleirense de Perillo. Los vecinos del edificio fueron los encargados de dar el aviso ante el fuerte hedor que salía de su vivienda.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos del servicio municipal de Emerxencias, Policía Local y Guardia Civil, que constataron que la víctima podía llevar 21 días fallecida, ya que la última referencia a él con vida es una foto que se tomó en esas fechas.

Según apuntan fuentes del operativo, la víctima padecía síndrome de Diógenes. Precisamente, la acumulación de residuos que había en la vivienda del fallecido impidió que la forense pudiese acceder a levantar el cadáver. La operación queda pospuesta para este miércoles con la ayuda de los Bomberos.