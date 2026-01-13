Oleiros avanza en la economía circular: esto es lo que hace con los restos de podas

El Concello de Oleiros ha presumido siempre de zonas verdes y su cuidado es un aspecto que todos los años se lleva un buen mordisco de las cuentas municipales. Sin embargo, la apuesta por la innovación está facilitando las cosas y ayudando a reducir costes. Esto es posible gracias al empleo de un camión integrado con grúa y trituradora en las labores de poda o tala de árboles y arbustos que acomete el Concello en zonas verdes o vías de gestión municipal.

El vehículo, especializado en el tratamiento de importantes masas de madera, es capaz de triturar in situ los restos de podas, lo que genera un subproducto que el Concello emplea en el mantenimiento de parques y jardines. Concretamente, el material se emplea en la cobertura de macizos y zanjas para evitar la presencia de malas hierbas y mantener la humedad del terreno en verano.

Este tipo de actuaciones, que ya se acometieron en zonas como el Parque Rosalía Mera, la avenida de Santa Cristina, o Mesón da Agua, permite al Concello ahorrar costes, pues se eliminan los gastos de transporte de la madera y de compra de corteza triturada, además de liberar espacio de la nave de Servicios Municipales.

La acción, apuntan desde el Concello, "supone una apuesta por la economía circular y la ecogestión de estos elementos, que pasan de ser considerados residuos a convertirse en elementos básicos de un adecuado tratamiento vegetal de los espacios verdes, en los que se consigue mayor riqueza biológica y un comportamiento más respetuoso con el ecosistema de cada uno de ellos".