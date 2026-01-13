Oleiros comienza la renovación de una de las tres tuberías generales de agua que abastecen al municipio

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha anunciado el inicio inminentede los trabajos de renovación de una de las tuberías generales que abastecen de agua al municipio. Se trata de la conducción que discurre por la Costa da Tapia y que, además de suministrar agua a Oleiros, también presta servicio a partes del Concello de Cambre. Las otras dos conducciones de agua son la que accede al municipio por el puente de A Pasaxe y la que viene de los depósitos de Bergondo.

La actuación, con un coste estimado de 320.000 euros, pretende poner fin a las continuas averías que sufría este servicio en la zona. El alcalde de Oleiros lamenta no haberlas podido iniciar antes por culpa de un retraso en uno de los informes de la Xunta. "Llevamos más de un año esperando por el informe de Patrimonio", señala García Seoane, que apunta que la obra se acometerá por la zona reservada a aparcamientos y "con tacto", para no causar demasiadas molestias a los vecinos.

Desde el Concello han remitido una carta informativa a todos los vecinos y vecinas de la Avenida de As Mariñas (desde la antigua fábrica de Biona hasta el pazo de las Cadenas, aproximadamente) donde se les comunica que, debido al aumento de presión del agua en la zona, será necesario que en el plazo de 25 días instalen un reductor de presión en aquellas viviendas que no dispongan ya de él.

La mejora del colector de la Costa da Tapia se complementa con otras actuaciones del Concello para la mejora de la red de saneamiento y abastecimiento del municipio, como las que acomete en la red general en Montrove y en Oleiros (Lamastelle), o la instalación de una nueva conducción de agua en la avenida Salvador Allende, en Nós.