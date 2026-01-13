Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brote de gastroenteritis en el IES de ElviñaNuevo contrato para la planta de NostiánProtesta de taxistas en A CoruñaColapso de tráfico por el cierre del acceso de Alfonso Molina desde San CristóbalCopa del Rey: Deportivo - Atlético
instagramlinkedin

El vino castellano de Toro brilla junto a la carne gallega de Divino Steak House de Culleredo

Leo y José Luis Cao de Divino, con Santiago Castro de Toro

Leo y José Luis Cao de Divino, con Santiago Castro de Toro / LOC

Adrián Lede

La Denominación de Origen Toro mostró la excelencia de sus vinos que maridaron las carnes de Divino Steak House, restaurante de Culleredo distinguido por la guía Michelin en una cata conducida por Santiago Castro, de la denominación, y el sumiller Alejandro Paadín..

Los asistentes pudieron disfrutar de cecina de buey curada acompañada por un Vadecarretas 2022, un carpaccio madurado, curado y ahumado regado por un Gothorum 2021, un steak tartar maridado con un Magnífico 2019, y dos chuletones de vaca rubia y buey, con un Moisés Gran Vino 2016 y un Finga El Teso Alto 2017.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents