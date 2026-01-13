El vino castellano de Toro brilla junto a la carne gallega de Divino Steak House de Culleredo

La Denominación de Origen Toro mostró la excelencia de sus vinos que maridaron las carnes de Divino Steak House, restaurante de Culleredo distinguido por la guía Michelin en una cata conducida por Santiago Castro, de la denominación, y el sumiller Alejandro Paadín..

Los asistentes pudieron disfrutar de cecina de buey curada acompañada por un Vadecarretas 2022, un carpaccio madurado, curado y ahumado regado por un Gothorum 2021, un steak tartar maridado con un Magnífico 2019, y dos chuletones de vaca rubia y buey, con un Moisés Gran Vino 2016 y un Finga El Teso Alto 2017.