El vino castellano de Toro brilla junto a la carne gallega de Divino Steak House de Culleredo
La Denominación de Origen Toro mostró la excelencia de sus vinos que maridaron las carnes de Divino Steak House, restaurante de Culleredo distinguido por la guía Michelin en una cata conducida por Santiago Castro, de la denominación, y el sumiller Alejandro Paadín..
Los asistentes pudieron disfrutar de cecina de buey curada acompañada por un Vadecarretas 2022, un carpaccio madurado, curado y ahumado regado por un Gothorum 2021, un steak tartar maridado con un Magnífico 2019, y dos chuletones de vaca rubia y buey, con un Moisés Gran Vino 2016 y un Finga El Teso Alto 2017.
- Oleiros presume de parroquia en una sudadera que ya es un éxito de ventas
- La Xunta pagará 139.000 euros a un alumno de Oleiros que perdió un ojo
- El Superior tumba la licencia de una gasolinera en Arteixo por deficiencias técnicas
- La rúa Travesa dice adiós a un negocio con 115 años de historia
- El antiguo restaurante Casa Lola, en Arteixo, a la venta por dos millones
- El Asteria de Caión renace: nueva carta y el alma de un clásico en un antiguo marisquero
- La Fiscalía pide inhabilitar a dos exalcaldes de Miño y cárcel para uno de ellos
- El tanatorio de Oleiros ultima los detalles para abrir en febrero