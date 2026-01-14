Esta es la agenda cultural de Arteixo para este invierno de 2026

El Concello de Arteixo acaba de presentar su nueva programación cultural para los próximos meses de 2026 bajo el sello InvernArte 2026, que se desarrollará de enero a marzo en el Auditorio del centro cívico cultural Manuel Murguía. La iniciativa convertirá este espacio en un punto de encuentro para el teatro, la música, el circo, los monólogos y las exposiciones, ofreciendo propuestas tanto para adultos como para familias.

La programación teatral para adultos destaca por su profundo contenido social y humano. Entre las obras principales se encuentra Amalia y el río, que se representará el 16 de enero y narra el testimonio real de una estraperlista en la frontera con Portugal tras la Guerra Civil.

El 23 de enero llegará O dragón de ouro, que ofrece una mirada a las vidas invisibles y a las situaciones de explotación que se viven alrededor de un restaurante. Por su parte, Manual de patronaxe, prevista para el 6 de marzo, rinde homenaje a las abuelas y cuidadoras mediante un diálogo intergeneracional.

El humor y la sátira también estarán presentes en la programación con De algo hay que morir de Malasombra, el 30 de enero, y el monólogo social de David Perdomo, que se podrá ver el 6 de febrero. Además, Verdeveras presentará el 13 de febrero As formas do amor, un espectáculo que invita a recorrer las emociones humanas a través de la interpretación escénica.

Circo, teatro y música para todos

El público familiar podrá disfrutar de propuestas de circo contemporáneo, teatro y música con valores educativos. El 20 de febrero, Rauxa Cia llevará al escenario Teatro de papel, mientras que el 27 de febrero, Mama Cabra y Aurora ofrecerán Bosque, un espectáculo musical con mensaje ambiental. La programación para niños y mayores concluirá el 13 de marzo con “Berenguela na gaiola”, una historia sobre libertad e ilusión en la tercera edad.

La música y la poesía también formarán parte de InvernArte 2026. El 20 de marzo, Lucía Aldao y Samuel Merino presentarán Os nomes íntimos, un encuentro que combina ambas disciplinas. En cuanto a las exposiciones, la sala del centro cívico cultural acogerá hasta el 23 de enero una muestra sobre Martha Rosler, destinada a fomentar la concienciación en torno al 25N. En febrero, el espacio se llenará de arte y fotografía con una exposición colectiva de Gabriela Laura Palumbo y Luis Barca Buyo.