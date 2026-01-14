Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la agenda cultural de Arteixo para este invierno de 2026

El Concello presenta una variada oferta de encuentros teatrales, musicales y de humor, entre otras temáticas, para los meses de enero, febrero y marzo

Imagen del cartel de la programación cultural de InvernArte 2026.

Imagen del cartel de la programación cultural de InvernArte 2026. / LOC

RAC

El Concello de Arteixo acaba de presentar su nueva programación cultural para los próximos meses de 2026 bajo el sello InvernArte 2026, que se desarrollará de enero a marzo en el Auditorio del centro cívico cultural Manuel Murguía. La iniciativa convertirá este espacio en un punto de encuentro para el teatro, la música, el circo, los monólogos y las exposiciones, ofreciendo propuestas tanto para adultos como para familias.

La programación teatral para adultos destaca por su profundo contenido social y humano. Entre las obras principales se encuentra Amalia y el río, que se representará el 16 de enero y narra el testimonio real de una estraperlista en la frontera con Portugal tras la Guerra Civil.

El 23 de enero llegará O dragón de ouro, que ofrece una mirada a las vidas invisibles y a las situaciones de explotación que se viven alrededor de un restaurante. Por su parte, Manual de patronaxe, prevista para el 6 de marzo, rinde homenaje a las abuelas y cuidadoras mediante un diálogo intergeneracional.

El humor y la sátira también estarán presentes en la programación con De algo hay que morir de Malasombra, el 30 de enero, y el monólogo social de David Perdomo, que se podrá ver el 6 de febrero. Además, Verdeveras presentará el 13 de febrero As formas do amor, un espectáculo que invita a recorrer las emociones humanas a través de la interpretación escénica.

Circo, teatro y música para todos

El público familiar podrá disfrutar de propuestas de circo contemporáneo, teatro y música con valores educativos. El 20 de febrero, Rauxa Cia llevará al escenario Teatro de papel, mientras que el 27 de febrero, Mama Cabra y Aurora ofrecerán Bosque, un espectáculo musical con mensaje ambiental. La programación para niños y mayores concluirá el 13 de marzo con “Berenguela na gaiola”, una historia sobre libertad e ilusión en la tercera edad.

La música y la poesía también formarán parte de InvernArte 2026. El 20 de marzo, Lucía Aldao y Samuel Merino presentarán Os nomes íntimos, un encuentro que combina ambas disciplinas. En cuanto a las exposiciones, la sala del centro cívico cultural acogerá hasta el 23 de enero una muestra sobre Martha Rosler, destinada a fomentar la concienciación en torno al 25N. En febrero, el espacio se llenará de arte y fotografía con una exposición colectiva de Gabriela Laura Palumbo y Luis Barca Buyo.

