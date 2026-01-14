Alternativa pide retomar la redacción del PXOM de Cambre

Alternativa dos Veciños en Cambre ha instado al Ejecutivo local a reanudar la redacción del Plan Xeral de Ordenación Municipal, el documento urbanístico más importante de la localidad, tras las reuniones durante el verano.

El grupo señala que la «negligente» gestión del Ejecutivo de Unión por Cambre centró los recursos municipales en la recalificación de terrenos, favoreciendo la especulación urbanística. Alternativa admite que aunque la situación del Concello dificulta la atención a este tema, «no se debe retrasar en el tiempo tratar su avances».