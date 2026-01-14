Anjoca construirá 40 viviendas en Sada sobre las antiguas cocheras de Eliseo Pita

En un entorno marcado por las dificultades de acceso a una vivienda, la construcción de nuevos inmuebles es siempre un motivo de satisfacción. En el concello de Sada están de enhorabuena por partida doble. Por un lado, porque la constructora Anjoca, de los herederos del empresario Ángel Jove, tiene previsto construír 40 viviendas en la zona. Por otro, porque el lugar para hacerlo será un edificio situado frente a la gasolinera que hay saliendo del núcleo de Sada hacia Gandarío y que llevaba sin uso desde su construcción, hace más de 25 años. Tan solo sus bajos tuvieron actividad, ya que fueron empleados por la empresa de transporte Eliseo Pita como cocheras.

Según informan desde el Concello, la empresa ya ha solicitado los permisos para devolver a la vida a este inmueble, con frente a las calles República Arxentina y Ricardo Flores, que fue adquirido por la constructora el pasado diciembre a través de una subasta. Era la tercera vez que se intentaba vender el inmueble, pero las dos subastas anteriores programadas por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña, con precios de salida de 2,8 y 2,5 millones, quedaron desiertas.

En la tercera subasta se publicó con un precio de salida de 1,2 millones de euros. Recibió hasta 28 ofertas y el precio de reserva fue fijado finalmente en 1.694.593 euros, según informó el portal de subastas Gobid.

La tramitación de la licencia avanza a la espera de que la empresa responda a una serie de subsanaciones que señalaron desde el Concello. Una vez cuente con los permisos, tendrá que realizar la división horizontal del edificio, un inmueble dividido en cuatro bloques que comenzó a construirse hace ya treinta años y que nunca llegó a rematarse. Las dos últimas plantas terminaron de levantarse en el año 2000, hace ahora más de un cuarto de siglo y, al igual que el resto de la estructura del edificio, presentan un estado "aceptable" de conservación, tal y como constató el perito antes de la puja.

De lo que carece el inmueble, de momento, es de conexión a los distintos servicios. Nunca se llegó a solicitar cédula de habitabilidad para las viviendas. Lo que sí que tuvo uso fueron los bajos, que se emplearon por la empresa de transportes Eliseo Pita para guardar allí sus vehículos. Esos garajes, al igual que los trasteros, de los que también dispone el edificio, seguirán manteniendo su uso tras la reforma, según figura en los planes de la constructora.