El Club Balonmán Culleredo denuncia que el Concello le adeuda hasta 40.000 euros de subvenciones

El Club de Balonmano de Culleredo denunció ante los grupos de la oposición este lunes su preocupación ante los retrasos en los pagos de las subvenciones municipales. Desde la entidad deportiva aseguran que "todavía no sabemos nada" de cuándo se pagarán las ayudas pendientes del año 2024 y 2025, que se aprobaron el pasado mes de octubre. Su presidente, Darío Otón, critica que con estos retrasos el club va "otra vez a remolque", con deudas pendientes que todavía no pueden abonar.

Otón explica que la situación se viene alargando varios años, ya que en 2024 también habían cobrado las subvenciones de 2021, 2022 y 2023. "La Diputación ingresa su dinero en tiempo y forma que todos los años. La Xunta tiene su subvención anual que la paga, los socios pagan todos los meses su cuota, los patrocinadores pagan sus conceptos de patrocinio y el que no paga es el Concello de Culleredo", señala.

Esta falta de abonos hace que la entidad haya acumulado deudas pendientes que ascienden a unos 40.000 euros, que habían incluido en sus presupuestos como parte de los ingresos por ayuda municipales. A todo ello se le suman gastos de los que se tienen que hacer cargo. Así, explica el presidente, el club se ocupa de la conserjería de los pabellones de Almeiras y Tarrío, donde entrenan, además del mantenimiento y limpieza.

En el comunicado dirigido a los grupos de la oposición, la entidad deportiva criticaba que el Concello "se ve beneficiado por el trabajo incansable y desinteresados de los clubs", ya que estos se hacen cargo de todas estas tareas extra, ahorrándole al Ayuntamiento los gastos de estos servicios. "El mantenimiento de los pabellones es prácticamente nulo", denuncia Otón.

Las deficiencias en mantenimiento provocan también que sea el club el que asuma los gastos de cambiar las redes o de buscar soluciones cuando el marcador no funciona. "Al final todo esto nos genera un gasto. Tenemos que comprar otra televisión, reparar la instalación de electricidad, comprar redes nuevas... Un montón de cosas que a nosotros nos cuestan dinero y que el Ayuntamiento eso no nos lo paga", afirma el presidente del club.

Sus quejas han sido recogidas tanto por el Partido Popular como por el BNG. Los nacionalistas señalan que "todo el deporte de Culleredo —cientos de familias, talento, valores, esfuerzo y empleo— lleva demasiado tiempo recibiendo silencios, obstáculos y puertas cerradas por parte del Gobierno municipal", mientras que los populares afirman que "Rioboo vuelve a fallarles a los clubes y a las familias".

El Ayuntamiento rechaza los ataques y explica que "siguió cada paso con celeridad y con estricto cumplimiento de los procedimiento". El Concello dice que este mismo lunes, 12 de enero, ya ha realizado el informe de propuesta de resolución de las subvenciones y que avanzó "a la mayor prontitud materialmente posible".