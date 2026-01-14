Culleredo reanuda las clases de baile gratuitas
Culleredo
El Concello de Culleredo retoma las clases de baile y movimiento gratuitas este mes en el centro social Virginia Blanco, en el núcleo de Fonteculler.
Las sesiones tendrán lugar el primero y tercer viernes de cada mes. La primera de este año será el próximo viernes, 16 de enero, de 17.30 a 20.30 horas de la tarde. La actividad municipal va dirigida a todos los públicos.
- Oleiros presume de parroquia en una sudadera que ya es un éxito de ventas
- La Xunta pagará 139.000 euros a un alumno de Oleiros que perdió un ojo
- El Superior tumba la licencia de una gasolinera en Arteixo por deficiencias técnicas
- La rúa Travesa dice adiós a un negocio con 115 años de historia
- El antiguo restaurante Casa Lola, en Arteixo, a la venta por dos millones
- El Asteria de Caión renace: nueva carta y el alma de un clásico en un antiguo marisquero
- La Fiscalía pide inhabilitar a dos exalcaldes de Miño y cárcel para uno de ellos
- El tanatorio de Oleiros ultima los detalles para abrir en febrero