Culleredo reanuda las clases de baile gratuitas

El Concello de Culleredo retoma las clases de baile y movimiento gratuitas este mes en el centro social Virginia Blanco, en el núcleo de Fonteculler.

Las sesiones tendrán lugar el primero y tercer viernes de cada mes. La primera de este año será el próximo viernes, 16 de enero, de 17.30 a 20.30 horas de la tarde. La actividad municipal va dirigida a todos los públicos.