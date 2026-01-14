El edificio de Oleiros donde apareció un hombre sin vida ya vivió un suceso similar hace años

En la mañana de este miércoles, efectivos de la Policía Local de Oleiros y de la Guardia Civil volvieron a desplazarse al edificio de la calle Beiramar 1, en Perillo, en el que este martes descubrieron el cuerpo sin vida de un varón de 77 años que llevaba muerto varios días. Al parecer, esta persona padecía síndrome de Diógenes y fue la acumulación de basura la que impidió que la forense pudiese acceder al inmueble. La tragedia golpea de nuevo a este edificio, que según relatan sus residentes, ya había vivido un suceso similar hace unos años, cuando un varón de mediana edad que residía en el segundo piso de otro de los bloques había aparecido sin vida depués de varios días fallecido. Al igual que en el caso del varón de 77 años, se trataba de una persona que residía sola en su vivienda. También en el portal de al lado, en el número 3, un incendio acababa en 2024 con la vida de una mujer de 53 años de la que sus vecinos apenas tenían conocimiento.

Este miércoles, y equipados con los equipos de protección correspondientes, operarios del Concello de Oleiros procedieron a la retirada de parte de los residuos, lo que permitió finalmente el levantamiento del cadáver que, según informan desde Guardia Civil, fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña para realizarle la autopsia aunque, según apuntan, todo parece indicar que se trata de una muerte natural.

El triste descubrimiento se produjo después de que los vecinos lo echasen en falta desde hace aproximadamente 15 días y percibiesen un "fuerte olor" proviniente de su vivienda, situada en la planta baja del edificio. Según relataron a este medio, el fallecido "no llamaba especialmente la atención". "Había una vecina que se comunicaba con él a través de notas y con el resto de los vecinos el trato era cordial", apunta Laura, una de las vecinas del inmueble, que señala que solía acceder a su vivienda desde el garaje acompañado siempre de un patín eléctrico.

Ventana de la vivienda de la calle Beiramar con el precinto de la Guardia Civil / RAC

Yolanda, otra de las vecinas, explicaba este martes que los vecinos estaban "desquiciados" por el olor que inundaba el edificio tras la aparición del cadáver. Otro residente apuntaba que el hecho de que la calefacción (central) se encienda a las cuatro de la tarde "tampoco ayudó". Esto llevó a los efectivos desplazados hasta el lugar se viesen obligados a romper uno de los cristales de la vivienda para que se airease.

A la espera de que se conozaca el resultado de la autopsia, una vez levantado ya el cadáver, los operarios seguían retirando este martes los residuos de la vivienda, una tarea que podría requerir más días de trabajo.