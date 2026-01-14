El sorteo del Cupón de la ONCE del martes 13 deja un importante premio en Cerceda

Una gran alegría se llevarán en el día de hoy los compradores de 10 cupones en Cerceda al comprobar que cada uno de ellos contiene 35.000 euros ganados en el sorteo celebrado este martes 13 de enero. A pesar de lo supersticioso de la fecha, seguro que muchos no olvidarán este enero de 2026.

La persona que ha traído la suerte al pueblo es el vendedor de la once Jesús Manuel Marta Baldomir, quien ha repartido estos 350.000 euros entre sus vecinos en su ruta de venta habitual por el municipio.

Este sorteo del Cupón Diario de la ONCE pone en juego cada día un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

21.000 vendedores de la organización son los encargados de repartir la suerte por toda España. Además, los cupones se pueden comprar en su página web y en establecimientos colaboradores autorizados.