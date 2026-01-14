Nace la Comisión O Castro para proteger la actividad del Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside

A raíz de la declaración del Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside como Bien de Interés Cultural este verano, nace la Comisión O Castro. El fin de esta entidad es "observar el buen cuidado e impulsar de manera orgánica el pleno funcionamiento del Museo Carlos Maside", señala la Comisión que apunta que la naturaleza del museo está ya definida por los propios fundadores Isaac Díaz Pardo y Luís Seoane. La coordinadora será Iria Friné- Rivera Vázquez, tras una votación de la entidad.

La comisión apunta que el museo "es una parte integral de Sargadelos", y que constituye "el epicentro" donde ideas, influencias artísticas, temas, estilos, hechos, artistas, figuras históricas y documentación histórica sirven para elaborar los diseños de cerámica. "La personalidad única de este Museo es que expone la innovación intelectual gallega y europea desde las décadas de 1920 y 1930 en adelante", destaca la entidad en un comunicado a los medios. Añaden que este es un "espacio único" en el que estar y que en el contexto actual "sigue dando respuestas clarificadoras a cuestiones complejas".

La agrupación tendrá en cuenta el estado de conservación del inmueble, así como las obras de la colección y la documentación para su funcionamiento. La Comisión destaca además el "carácter extraordinario" del Museo y la falta de actividad y programación "fiel" a los principios con los que fue creado, así como el "nulo interés en que funcione como lo que es".

"Ninguna sociedad que se respete a sí misma quiere ver la cultura y el arte que la representa y viven en ella ser tratadas con degradación, indignidad, indiferencia, frivolidad, interés desleal y ridículo hasta lo patético y la vergüenza ajena", denuncia O Castro, que dice que los "beneficios" serían mayores de estar funcionante.

La Comisión O Castro está apoyada por otras entidades memorialistas como la Asociación Cultural Alexandre Bóveda de A Coruña, la Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo de Sada, la Plataforma Carlos Maside de Santiago de Compostela, la Asociación Cultural Lugo Patrimonio, los 19 de Meirás, el BNG, Alternativa dos Veciños de Oleiros, la red de Escolas de Ensino galego Semente Nacional, el grupo político Sadamaioría, la Fundación Alexandre Bóvedra de Pontevedra, La Fundación Manuel María de Lugo, la Federación Galiza Cultura y los Amigas y Amigos del Museo de Pontevedra.