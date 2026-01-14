El PP de Culleredo denuncia que la ONG Mestura tampoco cobra las ayudas

El enfrentamiento político por las ayudas municipales continúa en Culleredo. Después de que el club de Balonmano de Culleredo advirtiera el lunes que todavía no había cobrado las subvenciones de 2024 y 2025, y que el Concello afirmara que ya había aprobado la propuesta definitiva, el PP de Culleredo señala ahora que entidades sociales también están sin cobrar.

Los populares denuncian un "colapso absoluto" en la gestión de las subvenciones y un "abandono sistemático" del Ejecutivo local del tejido asociativo. El grupo dice que la ONG Mestura, que trabaja con colectivos en riesgo de exclusión social, denunció que el Concello no les ha abonado las ayudas para actividades desarrolladas entre diciembre de 2022 y diciembre de 2024. Como consecuencia la entidad ha tenido que adelantar los 4.500 euros de subvención con recursos propios.

"Esto no es un caso aislado: es una forma de gobernar que castiga siempre a los mismos, a quienes hacen comunidad cada día", critica la portavoz del PP, Izaskun García. El grupo destaca que hay un "abandono" que llega también a asociaciones de vecinos, "que llevan años sin una línea de ayudas estable". El PP exige que el Concello ejecute inmediatamente el plan anual de subvenciones municipales.

El Concello ha acusado al PP de «mero oportunismo político» y de usar a las asociaciones como «arma arrojadiza». El Ejecutivo local, dirigido por el PSOE, explica que el procedimiento de ayudas «se encuentra en el trámite fiscal en Intervención», y que se trata de algo que no puede ejecutar un órgano político. El Gobierno municipal admite que es necesario «acelerar mucho» los plazos, pero que a pesar de ello «sigue superando los obstáculos de contar con un gobierno en minoría».