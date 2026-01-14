Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El punto limpio móvil del Consorcio estará en Villa Melania

RAC

Culleredo

El punto limpio móvil del Consorcio de As Mariñas estará disponible para los vecinos de Culleredo del 13 al 15 de enero en el entorno de Villa Melania.

Los residentes podrán depositar residuos como pequeños electrodomésticos, baterías, pilas, aerosoles, plásticos, CD, bombillas de las 09.30 a 13.30 horas.

