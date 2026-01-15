Acuerdo con Fiscalía: los exalcaldes de Miño Juan Maceiras y Jesús Veiga aceptan una reducción en sus penas

Los exalcaldes de Miño Juan Antonio Maceiras y Jesús Veiga han aceptado este jueves sendas penas de inhabilitación para ostentar un cargo público electo, además de una condena de prisión de un año y cuatro meses en el caso del segundo, aunque con suspensión de la pena si no delinque en el plazo de dos años.

La condena se produce tras llegar a un acuerdo con Fiscalía en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de A Coruña en el que también se juzgaba a una exconcejala de sus gobiernos (estuvieron al frente del Concello entre los años 2003 y 2015) y la administradora de la empresa que realizaba los trabajos de gestión urbanística, que también han aceptado la condena con reducción de las penas.

El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente para cada uno de los acusados 10 años de inhabilitación especial para cualquier empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa. Además, por un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso ideal con un delito de malversación de caudales públicos incluía cinco años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta para todo empleo público para Jesús Veiga y la edil, así como para la administradora de la empresa que realizaba los trabajos de gestión urbanística.

Finalmente, la Fiscalía ha accedido a rebajar las penas atendiendo a atenuantes como la carencia de antecedentes penales o la reparación del daño, ya que el Ministerio Fiscal confirmó la consignación por parte de los imputados de las cantidades abonadas indebidamente por el Concello.

