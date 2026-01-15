Arteixo renovará cuatro calles y estrenará parque en Candame
Las obras se llevarán a cabo en Curros Enríquez, Rosalía de Castro, Concepción Arenal y Valle Inclán | La urbanización del entorno contará con un presupuesto total de 900.000 euros
El Concello de Arteixo acaba de dar un paso más para completar la urbanización de Candame. Después de finalizar las obras en las calles Aurelio Aguirre y Manuel Murguía, el Ejecutivo local ha sacado a información pública el documento ambiental necesario para poder llevar a cabo la reparcelación de la segunda fase, en la que invertirá 400.000 euros con el fin de renovar cuatro calles más y crear un nuevo parque.
El proyecto, que cuenta con un presupuesto total de 900.000 euros, se completará con la transformación de las calles Curros Enríquez, Rosalía de Castro, Concepción Arenal y Valle Inclán, lo que supone una superficie de 13.000 metros cuadrados. La actuación contempla la renovación de pavimentos, alumbrado, redes de saneamiento y pluviales, así como la creación de zonas verdes con especies autóctonas y mobiliario urbano funcional.
La actuación incluirá la creación de un nuevo parque urbano, que ocupará 1.500 metros cuadrados, — con una zona verde de 2.100 metros— y contará con dos áreas diferenciadas. Una de ellas estará dirigida al público infantil, con diez juegos pensados para distintos grupos de edad, y una zona separada destinada a la convivencia vecinal, consolidando así un espacio de encuentro para el barrio. En este sentido, el Concello adelanta que las obras del parque saldrán a licitación en febrero.
En la primera fase del plan, completada el año pasado, se acondicionaron 16.000 metros cuadrados en las calles Pastor Díaz, Aurelio Aguirre y Manuel Murguía, con actuaciones que incluyeron pavimentación, instalación de aceras, iluminación pública, canalizaciones de saneamiento y abastecimiento, así como delimitación de aparcamientos.
Objetivos: completar el sistema viario y crear espacios verdes
El proyecto, que busca completar el sistema viario y dotar de espacios verdes al barrio, se enmarca en la estrategia urbanística del Concello para que todas las parroquias de Arteixo crezcan de manera "ordenada y sostenible", sin olvidar las zonas más rurales.
El alcalde, Carlos Calvelo, destaca que la urbanización del entorno de Candame responde a “una de las demandas urbanísticas históricas de la localidad”, por lo que el objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos y reforzar la cohesión del barrio a través de espacios de juego y convivencia para todos. "Es una actuación muy necesaria", sostiene el mandatario arteixano.
