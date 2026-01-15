Arteixo renovará cuatro calles y estrenará parque en Candame

El Concello de Arteixo acaba de dar un paso más para completar la urbanización de Candame. Después de finalizar las obras en las calles Aurelio Aguirre y Manuel Murguía, el Ejecutivo local ha sacado a información pública el documento ambiental necesario para poder llevar a cabo la reparcelación de la segunda fase, en la que invertirá 400.000 euros con el fin de renovar cuatro calles más y crear un nuevo parque.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto total de 900.000 euros, se completará con la transformación de las calles Curros Enríquez, Rosalía de Castro, Concepción Arenal y Valle Inclán, lo que supone una superficie de 13.000 metros cuadrados. La actuación contempla la renovación de pavimentos, alumbrado, redes de saneamiento y pluviales, así como la creación de zonas verdes con especies autóctonas y mobiliario urbano funcional.

La actuación incluirá la creación de un nuevo parque urbano, que ocupará 1.500 metros cuadrados, — con una zona verde de 2.100 metros— y contará con dos áreas diferenciadas. Una de ellas estará dirigida al público infantil, con diez juegos pensados para distintos grupos de edad, y una zona separada destinada a la convivencia vecinal, consolidando así un espacio de encuentro para el barrio. En este sentido, el Concello adelanta que las obras del parque saldrán a licitación en febrero.

En la primera fase del plan, completada el año pasado, se acondicionaron 16.000 metros cuadrados en las calles Pastor Díaz, Aurelio Aguirre y Manuel Murguía, con actuaciones que incluyeron pavimentación, instalación de aceras, iluminación pública, canalizaciones de saneamiento y abastecimiento, así como delimitación de aparcamientos.

Objetivos: completar el sistema viario y crear espacios verdes

El proyecto, que busca completar el sistema viario y dotar de espacios verdes al barrio, se enmarca en la estrategia urbanística del Concello para que todas las parroquias de Arteixo crezcan de manera "ordenada y sostenible", sin olvidar las zonas más rurales.

El alcalde, Carlos Calvelo, destaca que la urbanización del entorno de Candame responde a “una de las demandas urbanísticas históricas de la localidad”, por lo que el objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos y reforzar la cohesión del barrio a través de espacios de juego y convivencia para todos. "Es una actuación muy necesaria", sostiene el mandatario arteixano.