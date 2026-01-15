Cerceda dedicará 312.000 euros en la renovación del césped artificial del campo de fútbol do Roxo

El Concello de Cerceda dedicará más de 312.000 euros en la sustitución del césped artificial del campo de fútbol do Roxo, incluyendo mejoras en la usabilidad y en la calidad medioambiental de estas instalaciones deportivas.

El campo presenta unas dimensiones de 105,5 metros de largo por 69,2 metros de ancho, lo que supone una superficie total de 7.300 metros cuadrados. El Ejecutivo local tiene previsto que las obras comiencen durante la temporada estival, con el objetivo de que la nueva superficie esté completamente operativa para el inicio de la temporada 2026/2027.

El nuevo pavimento a instalar será de "última generación", específicamente diseñado para la práctica del fútbol, tal y como detalla el Concello. Estará fabricado mediante el sistema tufting en zig-zag, cosido a máquina y con un mínimo de 8.150 puntadas por metro cuadrado, incorporando filamentos de césped en dos tonalidades de verde. Las marcas correspondientes a los campos de fútbol 11 y fútbol 7 se realizarán conforme a los criterios establecidos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la dirección de obra.

El alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, destaca que “se trata de una intervención muy necesaria en unas instalaciones que son un auténtico epicentro deportivo, no solo para Cerceda, sino para toda la comarca. Estamos deseando ver culminada esta actuación, ofreciendo una respuesta adecuada a las necesidades existentes y situando el complejo de O Roxo en un nivel de excelencia. La burocracia es lenta, pero, como ha ocurrido y seguirá ocurriendo en otros espacios, la gestión y la paciencia dan sus frutos”.