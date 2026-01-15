La empresa que suspendió las actividades en Cambre por impagos: "Están alejados de la realidad"

Cambre comenzó el 2026 con la suspensión de sus talleres y actividades municipales por la deuda del Concello con la concesionaria, Axiña. Su gerente, Antonio Yáñez, admite que el volumen de las facturas pendientes se convirtió en un déficit "del que no podíamos hacernos cargo". "No son solo los más de 50.000 euros que quedaban pendientes del anterior Gobierno, la nueva corporación tampoco nos ha pagado. En total son 92.000 euros lo que debe el Concello de Cambre a la empresa", declara el empresario.

Yáñez explica que desde que el PP entró en el Gobierno de Cambre, a finales de abril de 2025, mantuvo reuniones con el equipo de gobierno para saber cómo le abonarían las facturas pendientes. "Me pidieron un tiempo prudencial, y yo entiendo que nueve meses es suficiente tiempo", dice Yáñez.

A medida que pasó el tiempo se dificultó no solo la capacidad de soportar la deuda actual sino la que estaban generando. "Yo tengo que pagar las cuotas y nóminas de los trabajadores y ellos tienen que cobrar. Tengo una línea de crédito con el banco, no le puedo pedir que espere", explica el empresario, que añade sus empleados nunca dejaron de percibir sus salarios.

Sobre las declaraciones del Ejecutivo local sobre que la concesionaria había amenazado varias veces con suspender el servicio, Yáñez aclara que simplemente fue informando a sus trabajadores de la situación y critica las declaraciones del Gobierno municipal contra él. "Lo más fastidiado es que me insultaran", incide el gerente. "Es una desfachatez culparme a mí de ser mal empresario después de estar tres años aguantando".

"El Gobierno local exigía que siguiéramos, con un contrato verbal", dice Yáñez, que critica que el Concello ponga toda la responsabilidad sobre la concesionaria, mientras ellos no parecen avanzar en los expedientes. Y es que, aunque el empresario se muestra comprensivo con la dificultad del bloqueo administrativo, la situación actual ha superado todas las expectativas. "Llevo escuchando lo mismo tres años", afirma. "Parece que están alejados de la realidad".

Yáñez también rechaza las acusaciones de "connivencia" con el anterior Gobierno, liderado por Unión por Cambre, e insiste que "no hay mala fe ni vinculación política". "Con Unión por Cambre yo hablaba con la alcaldesa y era consciente de que existía también este problema". Sobre el Ejecutivo de Diana Piñeiro apunta que "le reconozco el trabajo y el esfuerzo, pero llega un momento que no es suficiente".

A pesar de todo, el gerente aclara que en caso de que el Concello abone la deuda principal de 50.000 euros, Axiña reanudará el servicio. "Si mañana tengo el dinero, el lunes daremos de nuevo comienzo a las actividades", confirma, aunque apunta que de cara a una nueva licitación "va a ser difícil" volver a trabajar con el Ayuntamiento cambrés. "La relación no es buena, ya no solo con el Concello. Cuando alguien te insulta no te apetece volver a trabajar con ellos", señala.