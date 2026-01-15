Marcha de Vilasantar a Curtis por 200 puestos de trabajo en juego

Trabajadores de Losán y Aserpal se han manifestado de Vilasantar a Curtis para exigir una solución "urgente" al impago de nónimas que tiene "ahogadas" a 200 familias. Además, reclaman un plan de viabilidad que asegure la continuidad de las plantas.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de Industrias Losán, Xosé Anxo Sánchez, ha indicado que, por las informaciones de las que disponen, la empresa se reúne este jueves con la SEPI.

A la SEPI y a "los bancos", que son acreedores de la deuda que tiene la compañía, los representantes de los trabajadores piden que se dé por "amortizada", puesto que, de lo contrario, avisa, "sería una ruina".

Por su parte, tienen una reunión solicitada con la dirección, y "supuestamente" la celebrarán la semana que viene. Hasta ahora no saben "nada" y unos 200 empleados tienen sin cobrar las dos últimas nóminas y la extra de Navidad.

La marcha de protesta, convocada por los comités para denunciar la situación de este grupo empresarial, salió de la planta de Aserpal y llegó a Industrias Losán, y en ella participaron unas 300 personas.