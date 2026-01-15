Oleiros exige a la Xunta que intervenga en el comedor del colegio de Santa Cruz ante su "grave" deterioro

El Concello de Oleiros ha vuelto a mostrar su malestar por el "vergonzoso" estado de conservación del comedor del IES Parga Pondal de Santa Cruz y exige a la Xunta que proceda a arreglarlo "de inmediato", tal y como se había comprometido a hacer durante el verano pasado.

El alcalde de la localidad, Ángel García Seoane, afirma que el espacio en el que comen los niños y niñas se encuentra en un estado "totalmente impresentable", con desconchados en las paredes, humedades y filtraciones de agua que requieren de una actuación urgente por parte de la administración autonómica. "Más que un comedor parece una cuadra", denuncia

Esta petición se une a la reciente demanda por el estado que presentaba el mobiliario de las aulas y que derivó en la apertura de un expediente a la empresa de limpieza del centro. "Al igual que en el comedor, la dirección debería cumplir con sus deberes y velar porque no se den este tipo de situaciones", apuntan desde el Concello.

Ángel García Seoane, asegura que el Concello "asumió cosas que no deberíamos asumir", en relación a arreglos como la substitución del suelo de las aulas de Infantil atendiendo a la petición de la dirección de las ANPA, o la renovación de la pista polideportiva. "La enseñanza es una competencia autonómica y es la Xunta de Galicia a la que le corresponden este tipo de actuaciones, no al Ayuntamiento", insisten.

Aula del colegio de Santa Cruz, en Oleiros / RAC

En este sentido, apunta que obras como pintar la fachada o cambiar el tejado no son competencia del Concello, ya que a la administración municipal solo le corresponden los mantenimientos menores. Por eso, anuncia que "tomarán medidas" para que la Xunta asuma sus deberes con la agilidad que se requiere.