Oleiros exige a la Xunta que intervenga en el comedor del colegio de Santa Cruz ante su "grave" deterioro
El Concello de Oleiros denuncia que la Xunta no ha cumplido con su compromiso de reformar el comedor del IES Parga Pondal, a pesar del estado ruinoso en el que se encuentra
El Concello de Oleiros ha vuelto a mostrar su malestar por el "vergonzoso" estado de conservación del comedor del IES Parga Pondal de Santa Cruz y exige a la Xunta que proceda a arreglarlo "de inmediato", tal y como se había comprometido a hacer durante el verano pasado.
El alcalde de la localidad, Ángel García Seoane, afirma que el espacio en el que comen los niños y niñas se encuentra en un estado "totalmente impresentable", con desconchados en las paredes, humedades y filtraciones de agua que requieren de una actuación urgente por parte de la administración autonómica. "Más que un comedor parece una cuadra", denuncia
Esta petición se une a la reciente demanda por el estado que presentaba el mobiliario de las aulas y que derivó en la apertura de un expediente a la empresa de limpieza del centro. "Al igual que en el comedor, la dirección debería cumplir con sus deberes y velar porque no se den este tipo de situaciones", apuntan desde el Concello.
Ángel García Seoane, asegura que el Concello "asumió cosas que no deberíamos asumir", en relación a arreglos como la substitución del suelo de las aulas de Infantil atendiendo a la petición de la dirección de las ANPA, o la renovación de la pista polideportiva. "La enseñanza es una competencia autonómica y es la Xunta de Galicia a la que le corresponden este tipo de actuaciones, no al Ayuntamiento", insisten.
En este sentido, apunta que obras como pintar la fachada o cambiar el tejado no son competencia del Concello, ya que a la administración municipal solo le corresponden los mantenimientos menores. Por eso, anuncia que "tomarán medidas" para que la Xunta asuma sus deberes con la agilidad que se requiere.
