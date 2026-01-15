Vilaboa encara la fase final de las obras de humanización

Vilaboa encara ya las últimas obras para la humanización del núcleo. El Concello de Culleredo adjudicó esta semana los trabajos para la regeneración de la plaza Sagrada Familia, por 613.000 euros, así como la fase final de la humanización de la avenida de Vilaboa, por 866.000 euros.

Esta última llega más de un año después de su licitación y comprende desde el paso sobre la AP-9 hasta el final de la travesía en la intersección con la calle Luis Seoane. Los trabajos en esta calle tienen como objetivo renovar la antigua carretera N-550, por lo que, además de contar con nuevos pavimentos, se ampliarán las aceras y elevarán dos pasos de peatones para asegurar la seguridad en los cruces. En este último tramo, los trabajos durarán nueve meses y comenzarán en las próximas semanas. Según el Concello, las obras se centrarán primero en las aceras y servicios, y una vez comiencen en la calzada se harán en horario nocturno para minimizar, mientras que por el día habrá circulación alternativa con señalización.

La modernización completa de la zona, desde la plaza de la Iglesia, supera los 2,3 millones de euros. Estas obras terminan un proyecto de humanización de más de dos años, con más arbolado, ajardinamiento y mobiliario urbano. Las reformas eran una demanda histórica de los vecinos, pero no fue hasta la cesión de este tramo de la N-550 en 2018 que el Concello pudo comenzar los trámites para las humanizaciones. Además de este último tramo, quedan también pendientes de terminar la segunda fase de la calle Domingo Sierra, que ya está aprobada. El Concello terminó la primera parte de la intervención a finales de 2025.

Las obras terminadas de uno de los tramos en Vilaboa / LOC

"Ejemplo de transformación urbana"

El alcalde, José Ramón Rioboo, señaló que las zonas ya terminadas son un “ejemplo de transformación urbana” que dan respuesta a “una necesidad histórica”. “Esta fase será el colofón de una obra que marca un antes y un después para Vilaboa”, destacó.

La regeneración del entorno se completa con la reforma de la plaza Sagrada Familia, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 613.000 euros. Al estar rodeada por varios viales, el diseño de las actuaciones planea una zona exclusivamente peatonal, que tendrá como uno de los grandes focos un parque infantil cubierto, en el entorno interior de la plaza para alejar a los menores de la avenida de Vilaboa.

La reforma se hará en plataforma única, promoviendo así la accesibilidad e integrando la plaza con el conjunto residencial a través de la eliminación de barreras. Las obras también contemplan añadir más espacios de aparcamiento.

La inversión total para la modernización de estos espacios urbanos alcanza los casi 3 millones de euros entre las diferentes actuaciones.