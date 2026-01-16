El alcalde de Oleiros celebra su absolución lanzando la carrera al 2027: "Vamos a trabajar con una fuerza tremenda"

Tras conocer su absolución por la demolición de Casa Carnicero, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, anunció que su formación política, Alternativa dos Veciños, estaría ya evaluando posibles candidaturas en lugares como Betanzos, Paderne, Pontedeume o Cariño de cara a las elecciones municipales de 2027.

En rueda de prensa este viernes en la Casa Charry, en Oleiros, el regidor fue recibido por sus concejales y compañeros de partido, entre ellos, el exalcalde de Carral Javier Gestal, que fue expulsado de la Alcaldía por una moción de censura en septiembre de 2025. García Seoane comenzó su intervención destacando que había sido "víctima durante más de cinco años de una persecución política sin precedentes" utilizando los tribunales.

El alcalde oleirense volvió a apuntar directamente a Diego Calvo, hoy vicepresidente de la Xunta y entonces conselleiro de Xustiza, como el responsable de "tratar de eliminarlo". García Seoane vinculó la causa de Casa Carnicero con las mociones de censura en Carral y Fisterra, así como con un intento de compra de un concejal de Alternativa en Bergondo y la salida de Noelia Martínez, edila de su grupo y que ahora es no-adscrita en Arteixo, como parte de una maniobra política de Calvo para que hacerse con el control de la Diputación de A Coruña.

"Querían acabar con Gelo para que cayera la breva de la Diputación"

"Querían acabar con Gelo para que cayera la breva de la Diputación, pero en Oleiros tienen que contar con los vecinos", prometió el García Seoane. "No hubo forma de hundirnos y hoy con satisfacción vemos una sentencia justa", afirmó el regidor, que dijo sentir una "alegría profunda".

"Vamos a trabajar con una fuerza tremenda", prometió García Seoane su partido, confirmando que están buscando "extenderse un poco más" de cara a los comicios de 2027. Entre los municipios que están considerando o negociando posibles candidaturas están Cariño, Pontedeume, Betanzos, Paderne o Carballo, aunque el alcalde de Oleiros aseguró que él no iba a provocar "que la izquierda dividiera el voto".

Sobre el futuro de los Ayuntamientos donde Alternativa dos Veciños conserva representación, García Seoane aseveró que continuarían apoyando los gobiernos de Cambre y Bergondo y que no apoyarían una moción de censura a José Ramón Rioboo en Culleredo, aunque tuvieran críticas sobre su gestión.