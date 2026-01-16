Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE protesta contra los eólicos de Inditex en el puerto exterior

Afirma que el Concello ha dejado solos a los vecinos de Suevos

Vista de Punta Langosteira.

Vista de Punta Langosteira. / LOC

RAC

El grupo municipal socialista de Arteixo acusa al Gobierno local, del Partido Popular, de «dejar sola» a la ciudadanía de Suevos después de que la Xunta diese el visto bueno ambiental al proyecto de Inditex de crear un parque eólico en el puerto exterior de punta Langosteira.

Según el PSOE, el Ayuntamiento «rechazó actuar administrativa y judicialmente contra este proyecto», desatendiendo las peticiones de los vecinos, que «reclamaban la remodelación del diseño».

Siempre de acuerdo con los socialistas, los vecinos señalaban que los molinos estaban «a poca distancia de viviendas en proceso de legalización, con posibles impactos visuales, ambientales y para la salud».

Además, según el PSOE, hay un «trato desigual entre parroquias» por parte del Concello, porque «sí actuó con firmeza en otros casos», como los del proyecto de líneas de alta tensión de Loureda o el parque eólico de Carboeiro y ahora eligió «ponerse de espaldas a los vecinos».

