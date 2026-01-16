El Superior absuelve al alcalde de Oleiros por la demolición de Casa Carnicero

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado la absolución al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, así como al arquitecto técnico municipal José Luis Jares de prevaricación por la demolición de la Casa Carnicero. El Ministerio Fiscal había recurrido la sentencia en la que la Audiencia Provincial de A Coruña absolvió a ambos.

En su dictamen, los magistrados de la Audiencia coincidían con el Fiscalía en que sí que se requería una autorización de la Xunta para llevar a cabo una demolición, descartando lo expuesto en el juicio por el regidor oleirense, que había afirmado que no requería permiso. El tribunal también comparte que el Ayuntamiento no realizó las medidas cautelares necesarias para proteger el edificio, como el apuntalamiento de las fachadas. Sin embargo, los jueces concluyeron que no pueden condenar a ninguno de los acusados porque «existen dudas incompatibles con la fehaciencia necesaria para enervar la presunción de inocencia».

En su apelación, Fiscalía señalaba que debería haber una "resolución condenatoria" porque el tribunal de primera Instancia se equivoca a la hora de elegir la normativa aplicable y entiende que el inmueble "sí puede calificarse como 'singularmente protegido'". Sin embargo los magistrados del Superior señalan que "no puede alcanzarse una decisión diferente por esta sala a la adoptada" por la Audiencia Provincial. El Tribunal rechaza así los argumentos del Ministerio Fiscal y certifica la absolución de los acusados. Contra este dictamen cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

«Hubo justicia porque yo no cometí ningún delito», había destacado Ángel García Seoane, tras conocer el fallo de la Audiencia sobre el caso en septiembre de 2025. El alcalde afirmó entonces que él actuó «en defensa de los ciudadanos» a la hora de decidir derribar el inmueble catalogado y reiteró que «no dudó» que era la decisión correcta para evitar que hubiese accidentes por los desprendimientos de la ruina.

Desde el principio el regidor señaló que este caso había sido auspiciado por su oposición política, que no puede ganarle en las urnas. «Se me acusa por parte de aquellos que políticamente no pueden conmigo, pensando que la justicia les tiene que echar una mano para acabar conmigo», sentenció tras ser absuelto.

Un incendio que arrasó con una reliquia arquitectónica

La saga del caso comenzó el 16 julio de 2020, cuando un incendio arrasó con la vivienda. El inmueble, que construido en 1916,fue diseñado por el mismo autor de edificios como el Kiosco Alfonso, Rafael González. La casa estaba abandonada y parcialmente protegida por el PXOM de 2009 de Oleiros.

Tras el fuego, los técnicos municipales destacaron en sus informes que la rehabilitación del edificio era prácticamente imposible y que su estado actual suponía un «serio riesgo» de desplome.

Durante el juicio, Ángel García Seoane justificó el derribo afirmando que la prioridad era proteger a conductores y viandantes para que no hubiese muertes por desprendimientos. El regidor también había señalado que, ante la alerta de temporales los últimos días de ese año, la demolición era algo necesario para asegurar la seguridad de los vecinos y conductores de la N-VI.