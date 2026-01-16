Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casa Carnicero: el Superior absuelve al alcalde de OleirosHuelga de buses interurbanos en A CoruñaEl tiempo en A Coruña este fin de semanaJuicio por el asesinato de Diego Bello¿Qué es un Zacaffé?
instagramlinkedin

Tres heridos al colisionar dos coches en la autopista en Abegondo

Fue necesaria la excarcelación de una persona al quedar atrapada en el interior del vehículo

Control de la Guardia Civil de Tráfico. |

Control de la Guardia Civil de Tráfico. | / Casteleiro / Roller Agencia

RAC

Tres personas han resultado heridas en un accidente registrado a las 16.05 horas de este viernes en la autopista AP-9, a su paso por Abegondo. Fue necesaria la excarcelación de una persona que viajaba en uno de los dos vehículos implicados en la colisión, al quedar atrapada en su interior.

Los tres heridos, el conductor de un vehículo eléctrico y otros dos ocupantes de un coche de combustión, fueron evacuados a centros hospitalarios. La autopista permaneció cortada al tráfico en el tramo afectado, a la altura del kilómetro 31, según indica la Guardia Civil. En el operativo intervinieron dos patrullas de Tráfico de la Guardia Civil y otras dos de Seguridad Ciudadana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta pagará 139.000 euros a un alumno de Oleiros que perdió un ojo
  2. Arteixo impone una multa de 2.250 euros a un particular por talar eucaliptos sin autorización
  3. El Asteria de Caión renace: nueva carta y el alma de un clásico en un antiguo marisquero
  4. El Superior tumba la licencia de una gasolinera en Arteixo por deficiencias técnicas
  5. La rúa Travesa dice adiós a un negocio con 115 años de historia
  6. Anjoca construirá 40 viviendas en Sada sobre las antiguas cocheras de Eliseo Pita
  7. Enrique Saavedra, autor del 'mirón' gigante que divisa el Atlántico desde Arteixo: 'Lleva tres años sin acondicionamiento
  8. La Fiscalía pide inhabilitar a dos exalcaldes de Miño y cárcel para uno de ellos

El alcalde de Oleiros celebra su absolución lanzando la carrera al 2027: "Vamos a trabajar con una fuerza tremenda"

El alcalde de Oleiros celebra su absolución lanzando la carrera al 2027: "Vamos a trabajar con una fuerza tremenda"

El Superior absuelve al alcalde de Oleiros por la demolición de Casa Carnicero

El Superior absuelve al alcalde de Oleiros por la demolición de Casa Carnicero

El Superior absuelve al alcalde de Oleiros por la demolición de Casa Carnicero

Tres heridos al colisionar dos coches en la autopista en Abegondo

Tres heridos al colisionar dos coches en la autopista en Abegondo

El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria

Leti da Taberna: "Non sei ata que punto estamos sacando foto do que vivimos ou vivindo para ter a foto"

Leti da Taberna: "Non sei ata que punto estamos sacando foto do que vivimos ou vivindo para ter a foto"

Oleiros exige a la Xunta que intervenga en el comedor del colegio de Santa Cruz ante su "grave" deterioro

Oleiros exige a la Xunta que intervenga en el comedor del colegio de Santa Cruz ante su "grave" deterioro

Acuerdo con Fiscalía: los exalcaldes de Miño Juan Maceiras y Jesús Veiga pactan una reducción en sus penas

Acuerdo con Fiscalía: los exalcaldes de Miño Juan Maceiras y Jesús Veiga pactan una reducción en sus penas
Tracking Pixel Contents