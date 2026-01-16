Tres heridos al colisionar dos coches en la autopista en Abegondo
Fue necesaria la excarcelación de una persona al quedar atrapada en el interior del vehículo
Tres personas han resultado heridas en un accidente registrado a las 16.05 horas de este viernes en la autopista AP-9, a su paso por Abegondo. Fue necesaria la excarcelación de una persona que viajaba en uno de los dos vehículos implicados en la colisión, al quedar atrapada en su interior.
Los tres heridos, el conductor de un vehículo eléctrico y otros dos ocupantes de un coche de combustión, fueron evacuados a centros hospitalarios. La autopista permaneció cortada al tráfico en el tramo afectado, a la altura del kilómetro 31, según indica la Guardia Civil. En el operativo intervinieron dos patrullas de Tráfico de la Guardia Civil y otras dos de Seguridad Ciudadana.
