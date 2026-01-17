Más de 500 vecinos de A Laracha exigen horario de tarde en el centro de salud

La falta de consultas médicas en horario de tarde en el centro de salud de A Laracha sigue generando controversia. Después de que el BNG llevase esta semana al Parlamento gallego una iniciativa para reclamar más personal y atención vespertina —una demanda que cuenta ya con 500 firmas de vecinos y vecinas de la localidad en apenas un mes—, el Sergas señala que no existen necesidades asistenciales sin cubrir y defiende el actual modelo de atención, una postura que choca con las quejas ciudadanas por las listas de espera y las dificultades para compatibilizar trabajo, conciliación y asistencia sanitaria.

«Yo ya opto por ir a Urgencias porque con mi trabajo es imposible ir al médico de cabecera por la mañana», asegura Verónica Ramilo, que tiene que acudir frecuentemente al médico por la endometriosis que padece.

«Al tener el sistema inmune más bajo, el año pasado tuve gripe A y covid-19, entre otras cosas», cuenta Ramilo, que lleva cinco años residiendo en A Laracha y asegura que cada vez que acude al PAC el servicio está “saturado”, porque muchos vecinos que no pueden ir por la mañana hacen lo mismo.

Una plaza de médico y otra de enfermería

A Laracha es el único concello de más de 10.000 habitantes del área sanitaria de A Coruña que no dispone de consultas ordinarias por la tarde. Por este motivo, los nacionalistas demandaron en el Parlamento la creación de una nueva plaza de médico y otra de enfermería para esa franja horaria.

La portavoz municipal, Carolina Castiñeiras, subraya que se trata de una «demanda histórica» y señala que la ausencia de atención vespertina obliga a muchos vecinos a pedir permisos laborales o a retrasar sus citas médicas.

El Concello de A Laracha, por su parte, dice que la ampliación de los servicios sanitarios es una competencia autonómica. «Cuantos más servicios vengan para aquí, mejor, pero esta es una competencia de la Xunta en la que nosotros nada podemos hacer», indican fuentes municipales.

Al concentrarse tantas citas por la mañana y aumentar el número de vecinos, la situación se complica

El arteixano Brais Bragaña, que vive con su familia en el municipio desde hace siete años, reconoce que en su caso personal prefirió no pedir el traslado a A Laracha por no haber horario de tarde. «No quise probar suerte», admite Bragaña, que dice que en muchas ocasiones ha tenido que esperar hasta dos semanas para que sus hijos pequeños pudiesen ir al médico de cabecera. «Al concentrarse tantas citas por la mañana y aumentar el número de vecinos, la situación se complica», afirma.

El Sergas defiende que no existen necesidades asistenciales sin cubrir en el centro de salud de A Laracha, que cuenta con 27 profesionales sanitarios, de los cuales 12 son facultativos. En su respuesta, aseguran que la atención sanitaria está garantizada las 24 horas del día, los 365 días del año, y destacan el "alto nivel de satisfacción de la población", así como la calidad del trabajo de los profesionales.

También justifican la actual organización horaria, de 8.00 a 15.00 horas, apelando a la conciliación familiar del personal sanitario y a la dificultad de atraer profesionales al ámbito rural.