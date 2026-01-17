Cerceda y Coventina anuncian que avanzan en la mejora de la red de abastecimiento de agua en la urbanización Monte Xalo

El Concello de Cerceda y la empresa Coventina Renovables acaban de anunciar un nuevo paso en el proyecto de mejora de la red de abastecimiento de agua de la urbanización Monte Xalo. Esta semana se reunieron el alcalde, Juan Manuel Rodríguez, personal técnico municipal y representantes de la compañía para analizar el anteproyecto presentado por la empresa.

La actuación prevista supondrá una inversión de 219.273, que será íntegramente sufragada por la empresa en el caso de que el proyecto de la central hidroeléctrica de bombeo reversible salga adelante.

El aprovechamiento proyectado tiene como finalidad el abastecimiento de la población, con un caudal de 12,5 litros por segundo (45 m³/h) y un régimen de ocho horas de bombeo diario. El volumen máximo anual alcanzaría los 43.200 metros cúbicos, con aguas procedentes de la balsa superior de la central hidroeléctrica, alimentada a su vez por el lago de As Encrobas. La solución técnica planteada contempla, además, un posible incremento de la población en el futuro.

Maqueta del proyecto de Coventina. / LOC

El anteproyecto define las obras necesarias para el nuevo sistema de abastecimiento de agua a la urbanización Monte Xalo y permite avanzar al siguiente trámite administrativo: la solicitud de la concesión de aguas para abastecimiento a la población, conforme al Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Esta actuación se enmarca en un convenio entre el Concello de Cerceda y Coventina Renovables, que incluye también compromisos en materia de formación, empleo local y soluciones de autoconsumo energético para el consistorio.