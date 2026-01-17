El Concello y Gadisa firman el convenio para el súper de Costa Miño Golf

El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, y el delegado del área de Coruña de Gadisa, Baltasar López Lamas, han firmado esta semana ante el notario de Pontedeume el contrato para la concesión a Gadis de la superficie comercial de Costa Miño. Está previsto que soliciten la licencia de obra en las próximas semanas.

El Concello afirma que el proyecto presentado por la empresa "destaca por su integración urbana, su diseño arquitectónico cuidado y su apuesta por la sostenibilidad ambiental". El establecimiento contará con servicio de atención directa en pescadería, carnicería y charcutería. La concesión del espacio tendrá una duración de 30 años y la parcela contará con un acceso principal por la Avenida de Xarío y una salida por la rúa A Madanela.

La edificación se proyecta sobre una parcela de 3.511,98 metros cuadrados delimitada por las rúas Camposas (noreste), Madanela (noroeste), Cepeira (suroeste) y Avenida de Xarío (sureste). El edificio tendrá una planta rectangular y una cubierta a dos aguas oculta tras muros perimetrales. El inmueble se implantará en una ladera, semienterrado, con una altura total aproximada de siete metros, inferior al máximo permitido y similar a la de una vivienda unifamiliar.

Recreación del supermercado de Costa Miño Golf / LOC

El supernercado dispondrá de planta baja y una pequeña entreplanta, con una superficie construida total de 1.518,35 metros cuadrados, de los cuales 1.314,97 corresponden a la planta baja, 123,47 a la entreplanta y 79,91 a la terraza. En esta última se ubicarán las instalaciones exteriores que darán servicio al supermercado, quedando ocultas y aisladas acústicamente para reducir el impacto sonoro y visual sobre el entorno.

El proyecto incluye un aparcamiento con capacidad para 48 plazas de 2,5 por 5 metros, que representa el 50,6% de la superficie total de la parcela. La edificación ocupará el 37,44%, mientras que el 11,96% restante se destinará a zonas urbanizadas y ajardinadas.

La actuación incluye además el ajardinamiento de los taludes y retranqueos con especies autóctonas de bajo porte, así como la sustitución de los árboles enfermos o deteriorados en las rúas Camposas y Cepeira.

"Es unha gran noticia para Miño, este era un servicio muy demandado y muy necesitado debido al crecimiento poblacional que está teniendo nos últimos anos Miño en general e Costa Miño en particular”, celebra el alcalde, Manuel Vázquez Faraldo.