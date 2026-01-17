Cascadas y mansiones a un paso de A Coruña: esto cuesta vivir en una urbanización de lujo cerca de la ciudad

Conseguir un sitio en el que vivir es, para muchos, un auténtico reto. Si bien el alquiler logró bajar de los 700 euros el pasado mes de diciembre, A Coruña sigue siendo una zona tensionada, en la que comprar un piso está al alcance de muy pocos.

Pero, como siempre ocurre, toda balanza tiene sus extremos, y hay quien todavía puede moverse en los mercados inmobiliarios de alto standing. En A Coruña siguen saliendo a la venta urbanizaciones de lujo, equipadas con altos sistemas de seguridad y con multitud de comodidades propias de un resort hotelero, como cascadas, grutas y equipos de hidromasaje.

Uno de los últimos complejos de este estilo por el que ya pueden pujar los compradores más acaudalados es un conjunto de 13 viviendas situado en un municipio en el que el precio del metro cuadrado no ha dejado de subir: Oleiros. La urbanización, de la promotora Rubin Und Kinder, está a la venta en el portal Idealista y ha sido bautizada con el nombre de Arcadia.

Más de un millón de euros para vivir en una urbanización de lujo

Para poder disfrutar de los lujosos servicios de Arcadia, hay que realizar un desembolso de más de un millón de euros. El precio parte de los 1.115.000 euros para una vivienda de 393 metros cuadrados con cinco dormitorios, cuatro baños y un aseo, pero puede alcanzar los 1.323.000 euros si se desean 95 metros cuadrados más.

Todas las viviendas cuentan con plaza de garaje, terraza, porche y jardín privado. Parte de las residencias disponen, además, de isla en la cocina y todas gozan de ventanales que dejan entrar la luz del exterior.

Pero uno de los mayores lujos de esta urbanización no está en el interior de los chalets, sino fuera. El portal inmobiliario destaca que estas "joyas" disponen de una zona común de 2.600 metros cuadrados, dotada de toda clase de singularidades.

Grutas, playa húmeda, hidromasaje y cascadas conviven con parcelas verdes preparadas para pasear. La plataforma señala asimismo la cercanía del complejo al centro de A Coruña: "a tan solo 10 minutos del centro" y a "68 kilómetros del aeropuerto de Santiago".

Oleiros, la milla de oro de Galicia

El precio de las viviendas de las urbanizaciones exclusivas siempre sorprende, pero en Oleiros lo hace un poco menos. Según los datos recogidos por Idealista en diciembre de 2025, el precio medio de venta del metro cuadrado se encuentra en 2.212 euros, un 3,5% más que en el mismo mes del año pasado.

En este complejo residencial de lujo, situado en el número 3 de la calle Mina (Perillo), la cifra asciende ligeramente hasta los 2.837 euros por metro cuadrado de superficie. El anuncio de la promoción alaba la "calidad de vida" y los "paisajes verdes" del entorno oleirense, así como "el coste razonable de la vivienda" en el lugar, como algunas de las razones por las que adquirir una de estas casas millonarias.