Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Almería-Dépor: el partido en directoLos caseros del 1º Zara de Amancio OrtegaViviendas A MaestranzaLa hostelería apuesta por la intermodalOs Castros, un barrio sin prisa
instagramlinkedin

Los vecinos de Seixo Branco, en Oleiros, obligados a pedir vados para evitar problemas en verano

Con el nuevo aparcamiento, el Concello marca zonas azules frente a las viviendas, y los vecinos deberán solicitar una licencia de vado, con un plazo de resolución estimado en tres meses

Nuevo aparcamiento público en el entorno de Dexo

Nuevo aparcamiento público en el entorno de Dexo / LOC

Pablo Barro

Oleiros

El pasado mes de noviembre, el Concello ponía en funcionamiento un flamante aparcamiento de 80 plazas para dar servicio a los visitantes al Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes y también a las personas que se acerquen a la playa de Canaval, cuando el tiempo lo permita. La obra, ejecutada por la empresa Construcciones López Cao, incluyó también la ampliación de ancho de la calle Codes y la creación de una senda peatonal junto al vial, pero a los vecinos que más va a afectar es a los residentes en la calle Cisco pues, literalmente, tendrán un aparcamiento delante de sus casas.

La calle en cuestión queda integrada dentro del aparcamiento, que tiene un bloque central de plazas con arbolado intercalado, mientras que el resto se reparten por el perímetro del área de actuación. Las dos plazas de movilidad reducida se sitúan en la parte más próxima a la calle Codes y están señalizadas como tal. El resto, están pintadas de color azul, lo que hace pensar que, por lo menos en el período estival, estos estacionamientos serán de pago, como sucede con el aparcamiento de Bastiagueiro.

La línea azul también discurre por delante de las viviendas, quedando únicamente vedado el aparcamiento frente a las puertas de acceso a las mismas, ya que se han dibujado unas aspas amarillas para respetar así las zonas de servidumbre. El problema es que no ocurre lo mismo con los portalones de acceso para vehículos. La situación anterior, con una calle estrecha en cuyos márgenes no podía estacionar un vehículo, permitía a los propietarios prescindir de una licencia de vado, pero ahora no les quedará más remedio que pedirla si quieren poder haciendo uso de estos accesos.

Según consta en la página web del Concello, el trámite de solicitud de una reserva de vados implica la presentación de una serie de documentación, como el plano de situación, la licencia de primera ocupación, la copia de la escritura de propiedad o el justificante del pago de las tasas. El plazo de resolución se estima en tres meses, por lo que, de gestionarlo hoy, podrían contar con él para el inicio de la primavera. Si se retrasan pueden llegar las sorpresas.

Noticias relacionadas y más

Además de marcar como zonas de aparcamiento el frente de estas viviendas, el Concello también ha realizado otras modificaciones en la zona. Así, la circulación en la calle Seixo Branco queda limitada a residentes y se ha instalado una señal de prohibido aparcar a ambos lados de la carretera. «Se van a tomar medidas serias con el aparcamiento irregular», advierten desde el gobierno municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La rúa Travesa dice adiós a un negocio con 115 años de historia
  2. La Xunta pagará 139.000 euros a un alumno de Oleiros que perdió un ojo
  3. El Superior tumba la licencia de una gasolinera en Arteixo por deficiencias técnicas
  4. Arteixo impone una multa de 2.250 euros a un particular por talar eucaliptos sin autorización
  5. El Asteria de Caión renace: nueva carta y el alma de un clásico en un antiguo marisquero
  6. Anjoca construirá 40 viviendas en Sada sobre las antiguas cocheras de Eliseo Pita
  7. Enrique Saavedra, autor del 'mirón' gigante que divisa el Atlántico desde Arteixo: 'Lleva tres años sin acondicionamiento
  8. El Superior absuelve al alcalde de Oleiros por la demolición de Casa Carnicero

Los vecinos de Seixo Branco, en Oleiros, obligados a pedir vados para evitar problemas en verano

Los vecinos de Seixo Branco, en Oleiros, obligados a pedir vados para evitar problemas en verano

Cerceda y Coventina anuncian que avanzan en la mejora de la red de abastecimiento de agua en la urbanización Monte Xalo

Cerceda y Coventina anuncian que avanzan en la mejora de la red de abastecimiento de agua en la urbanización Monte Xalo

Más de 500 vecinos de A Laracha exigen horario de tarde en el centro de salud

Más de 500 vecinos de A Laracha exigen horario de tarde en el centro de salud

El Concello y Gadisa firman el convenio para el súper de Costa Miño Golf

Iria Friné, coordinadora da Comisión O Castro: "En toda Europa estarían orgullosos do Museo Carlos Maside, e aquí pasamos"

El alcalde de Oleiros celebra su absolución lanzando la carrera al 2027: "Vamos a trabajar con una fuerza tremenda"

El alcalde de Oleiros celebra su absolución lanzando la carrera al 2027: "Vamos a trabajar con una fuerza tremenda"

Cascadas y mansiones a un paso de A Coruña: esto cuesta vivir en una urbanización de lujo cerca de la ciudad

Cascadas y mansiones a un paso de A Coruña: esto cuesta vivir en una urbanización de lujo cerca de la ciudad

Diego Maceiras, dueño del único supermercado de Caión: "Hemos sobrevivido 50 años gracias al verano"

Diego Maceiras, dueño del único supermercado de Caión: "Hemos sobrevivido 50 años gracias al verano"
Tracking Pixel Contents