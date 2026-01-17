Los vecinos de Seixo Branco, en Oleiros, obligados a pedir vados para evitar problemas en verano

El pasado mes de noviembre, el Concello ponía en funcionamiento un flamante aparcamiento de 80 plazas para dar servicio a los visitantes al Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes y también a las personas que se acerquen a la playa de Canaval, cuando el tiempo lo permita. La obra, ejecutada por la empresa Construcciones López Cao, incluyó también la ampliación de ancho de la calle Codes y la creación de una senda peatonal junto al vial, pero a los vecinos que más va a afectar es a los residentes en la calle Cisco pues, literalmente, tendrán un aparcamiento delante de sus casas.

La calle en cuestión queda integrada dentro del aparcamiento, que tiene un bloque central de plazas con arbolado intercalado, mientras que el resto se reparten por el perímetro del área de actuación. Las dos plazas de movilidad reducida se sitúan en la parte más próxima a la calle Codes y están señalizadas como tal. El resto, están pintadas de color azul, lo que hace pensar que, por lo menos en el período estival, estos estacionamientos serán de pago, como sucede con el aparcamiento de Bastiagueiro.

La línea azul también discurre por delante de las viviendas, quedando únicamente vedado el aparcamiento frente a las puertas de acceso a las mismas, ya que se han dibujado unas aspas amarillas para respetar así las zonas de servidumbre. El problema es que no ocurre lo mismo con los portalones de acceso para vehículos. La situación anterior, con una calle estrecha en cuyos márgenes no podía estacionar un vehículo, permitía a los propietarios prescindir de una licencia de vado, pero ahora no les quedará más remedio que pedirla si quieren poder haciendo uso de estos accesos.

Según consta en la página web del Concello, el trámite de solicitud de una reserva de vados implica la presentación de una serie de documentación, como el plano de situación, la licencia de primera ocupación, la copia de la escritura de propiedad o el justificante del pago de las tasas. El plazo de resolución se estima en tres meses, por lo que, de gestionarlo hoy, podrían contar con él para el inicio de la primavera. Si se retrasan pueden llegar las sorpresas.

Además de marcar como zonas de aparcamiento el frente de estas viviendas, el Concello también ha realizado otras modificaciones en la zona. Así, la circulación en la calle Seixo Branco queda limitada a residentes y se ha instalado una señal de prohibido aparcar a ambos lados de la carretera. «Se van a tomar medidas serias con el aparcamiento irregular», advierten desde el gobierno municipal.