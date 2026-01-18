Curtis se moviliza para exigir más Guardia Civil: "No podemos permitir que el rural quede desprotegido"

Los cuatro robos registrados en el último mes en Curtis, uno de ellos mediante la técnica del alunizaje, han reactivado las quejas vecinales por la falta de patrullas de la Guardia Civil. El Concello se ha hecho eco del "malestar y la preocupación generalizada" de la ciudadanía y ha mantenido una reunión con la Subdelegación del Gobierno para abordar la situación y poner sobre la mesa posibles soluciones.

Durante el encuentro, el alcalde, Javier Caínzos, solicitó al subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, un refuerzo del cuartel de la Guardia Civil. Afirma que actualmente solo están en activo cinco agentes para atender toda la comarca. "Es imposible atender el día a día con solo cinco efectivos y menos si tienen que hacer patrullas en el área metropolitana de A Coruña", defiende Caínzos, que reclama la cobertura de dos plazas vacantes, la del sargento y un agente.

"No podemos permitir que el rural quede desprotegido", argumenta el regidor, que ve "totalmente insuficiente" la plantilla actual para cubrir un territorio "de gran extensión y dispersión geográfica". A la falta de agentes suma el hecho de que los efectivos tienen que desplazarse con frecuencia para cubrir otras demarcaciones o áreas metropolitanas, con el consiguiente aumento de los tiempos de respuesta.

Reunión del alcalde y concejales de Curtis con el subdelegado del Gobierno y guardias civiles. / LOC

"Los municipios del rural tienen derecho a vivir con la misma tranquilidad que los de las zonas urbanas", defiende el Concello, que considera clave garantizar la seguridad para luchar contra la despoblación.

Las demandas del Ayuntamiento de Curtis pasan por la cobertura inmediata de las vacantes del cuartel y el aumento de las patrullas. Solicita además que los efectivos asignados al municipio y comarca permanezcan en su zona de referencia y que se analicen otras medidas complementarias que contribuyan a mejorar la seguridad.

El subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, se comprometió a analizar sus demandas y a estrechar la colaboración institucional con Curtis para mejorar la situación.