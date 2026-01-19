La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Arteixo cumple 25 años con más de 500 socios: "La unión hace la fuerza"

Hace 25 años, un grupo de vecinas de Arteixo decidió que la jubilación, lejos de ser el final de una etapa, debía ser el comienzo de otra nueva "igual o más movida" que la anterior.

Lo que empezó siendo una pequeña agrupación de residentes interesadas en seguir "en activo" a través de diversas actividades, se convirtió con el paso de los años en una asociación que a día de hoy cuenta con más de 500 socios de las 13 parroquias del municipio.

Todos ellos unidos por la ilusión, la participación y el deseo de seguir compartiendo vida, experiencias y proyectos.

Muchos nos hemos conocido a través de la asociación

Así lo asegura María Iglesias, de la directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Arteixo, que dice convencida que "la unión hace la fuerza" y que los jubilados de Arteixo tienen "muchas ganas" de salir, mantenerse activos y en contacto los unos con los otros.

"Muchos nos hemos conocido a través de la asociación, y el número de socios no para de crecer", sostiene la arteixana de 83 años, que recuerda que cuando empezaron apenas existían agrupaciones como la suya en el área.

En la actualidad, los mayores de 65 años en Arteixo son unas 6.000 personas, y representan el 18% de la población. Unas cifras que reflejan el peso creciente de la población sénior en la localidad y la importancia de iniciativas como esta asociación para fomentar un envejecimiento activo y participativo.

Excursiones, ferias, comidas, exposiciones y mucho más

Los viajes son su fuerte, y como mínimo realizan cuatro excursiones al año. "Muchos son abuelos, así que estos viajes son su momento de descanso", dice bromeando la arteixana.

Pero las actividades son muy variadas, y la asociación tiene varias citas anuales que se han convertido en toda una tradición para sus miembros: desde reunión de primavera y de invierno, hasta la Feira Histórica 1900, en la que señalan que están "muy implicados".

La arteixana recuerda una exposición fotográfica que llevaron recientemente al centro Manuel Murguía, en la que recogieron decenas de imágenes antiguas que proponían un recorrido por los recuerdos de la comunidad a través de diversas escenas cotidianas y momentos significativos del municipio.

"Recolectamos fotos que forman parte de la memoria colectiva del concello", explica María Iglesias, que dice que esta es solo una de las "tantas iniciativas" que llevaron a cabo durante los últimos años.

Las cuatro fundadoras de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Arteixo. / LOC

La arteixana hace especial hincapié en la labor de María Pedreira Mallo, María Roibal Pombo, Carmen Rodríguez Esmoris y Angélica Naya Pan, las fundadoras de la asociación, a las que prepararon un obsequio por su iniciativa hace 25 años. "Hoy seguimos creciendo y disfrutando gracias a ellas", concluye la arteixana.