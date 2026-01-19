El banco más bonito del mundo ya no está solo: su ‘hermano’ se reivindica a 15 minutos de A Coruña

Los más de 900 kilómetros de costa de los que goza A Coruña la convierten en un enclave privilegiado para disfrutar de panorámicas inolvidables. En la propia ciudad existen múltiples espacios en los que regalarse la vista, como la famosa Ventana del Atlántico, a poca distancia del Obelisco Millenium, o el mirador de Bens, que posee varios bancos con vistas a la zona.

Pero si hay un banco famoso en la provincia, ese es el de Loiba, en el concello de Ortigueira. El asiento saltó a la fama hace unos años por la fotografía de Dani Caxete, La noche estrellada coruñesa, que triunfó en la VI edición del Earth and Sky Photo Contest on Dark Skies Importance. Como resultado, el enclave se ganó el título de 'el banco más bonito del mundo', aunque, desde entonces, han sido muchos los que han querido seguirle la estela.

Para algunos residentes de A Coruña, como la alicantina Victoria García, los rivales están en la propia provincia, a apenas 15 minutos de la ciudad. "Al banco más bonito del mundo le ha salido competencia", aseguró la tiktoker en uno de sus vídeos, en el que alababa las vistas al mar que hay en este pulmón verde del muncipio.

Así es este banco mirador del parque de las Trece Rosas, en Oleiros

La influencer propuso como candidatos a mejor banco del mundo no a uno, sino a dos asientos del remanso oleirense. Se trata de dos bancos sin respaldo que se elevan sobre una de las lomas y que ofrecen una perspectiva directa sobre el mar.

“Sin duda, estas vistas son espectaculares. A un lado tenemos toda la ciudad de A Coruña y al otro Mera”, indicaba García mientras grababa la panorámica. Cuando el tiempo acompaña, se puede ver el horizonte limpio de ambos municipios. Además, el enclave es famoso por sus caídas de sol, uno de los muchos atardeceres inolvidables de la provincia.

“¿Se convertirá en el próximo banco más bonito del mundo?”

A pesar de la indudable hermosura de las vistas, no todos están convencidos de que exista una verdadera rivalidad. "Competencia... Creo que no, eh", comentaba uno de los usuarios, para el que el banco de Loiba sigue siendo muy superior.

La mayoría, sin embargo, se mostraron interesados por este rincón lleno de naturaleza, por el que tanto familias como enamorados aprovechan para pasear si la metereología lo permite. Sus más de 100.000 metros de superficie son perfectos para desconectar de la vorágine de la ciudad, con senderos, esculturas y algunas mesas en las que comer o hacer un descanso.

El parque, situado en el número 25 de la Rúa Fieitos, sirve de enlace entre Bastiagueiro y Santa Cruz. Junto a su bonito entorno, destaca la historia a la que rinde homenaje, ya que está dedicado a la memoria de trece mujeres que fueron fusiladas en agosto de 1939 tras la Guerra Civil.