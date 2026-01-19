A Coruña es la ciudad gallega que mejor superó el bache económico del covid: multiplicó por cinco la distancia con Vigo

No todos los vecinos lo notan de la misma manera, pero la economía coruñesa está en números verdes. De acuerdo con los últimos datos del Instituto Galego de Estatística, el producto interior bruto (PIB) por habitante alcanzó en 2023 los 38.068 euros, el segundo más elevado de las siete ciudades gallegas después de Santiago y casi 5.000 euros por encima de Vigo. Además, la urbe y su comarca son las que mejor han superado el bajón del coronavirus. Desde 2020, el año de inicio de la pandemia, el PIB por vecino se incrementó en el municipio un 38,2%, en el que, este sí, es el mayor crecimiento de las urbes gallegas. Y lo mismo ocurre en la comarca, si se compara con el resto de áreas metropolitanas de la comunidad.

Del resto de urbes gallegas, Santiago es la que queda más cerca de la subida de A Coruña, un 33,8%, si bien la capital de Galicia es la ciudad más rica de Galicia por vecino, cerca de 48.700 euros. En cuanto a Vigo, la urbe más semejante a A Coruña en número de habitantes, el PIB por vecino era semejante en 2020, pero la recuperación coruñesa fue mucho más rápida y dejó atrás a la ciudad meridional. En 2020 el PIB que correspondía a cada vigués era de unos 26.600 euros, frente a los algo menos de 26.650 de A Coruña. Pero, tres años después, Vigo había aumentado un 25% hasta aproximadamente 33.150 euros, mientras que A Coruña tiene prácticamente 5.000 más. La diferencia se ha quintuplicado.

En Ferrol, Lugo y Ourense las subidas de riqueza por habitante desde 2020 son semejantes a las de Vigo, entre el 24,5 y el 27,8%. Pero las tres ciudades estaban ya por detrás de A Coruña en el año del covid, y la diferencia ha ido aumentando. En Lugo, el PIB per cápita es de algo menos de 29.850 euros, y en Ferrol apenas pasa de los 29.000, mientras que en Ourense la riqueza por habitante no alcanza los 27.500 euros, la más reducida de las principales ciudades gallegas. A la cola de la recuperación queda Pontevedra: durante el covid el PIB por habitante era de unos 25.200 euros, pero en 2023 quedó en menos de 29.700, una subida de menos del 18%.

El PIB por habitante surge de dividir la producción económica del municipio entre el número de vecinos, pero no se distribuye homogéneamente, por lo que no tiene por qué indicar que la mayoría de los habitantes sean más ricos, aunque sí muestra la pujanza del conjunto de la economía. Además, entre 2020 y 2023 hubo una inflación del 16,1%, por lo que los casi 38.100 euros por habitante de este segundo ejercicio valen menos que en el año de la pandemia. Si se descuenta el aumento de los precios, el incremento del PIB per cápita se reduce al 19%.

Arteixo, al frente tras crecer un 51%

La comarca de A Coruña, según la definición de la Xunta, engloba también a Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada. El PIB per cápita subió un 39,6% desde 2020, algo más que en la ciudad que le da nombre, y, una vez más, es el mayor crecimiento de las comarcas de las grandes ciudades gallegas.

De los nueve municipios, Arteixo es el que más creció entre 2020 y 2023, un 51,5%, hasta superar los 97.700 euros de PIB per cápita. Tras este municipio, con gran importancia de la industria, el siguiente puesto en riqueza por habitante lo ocupa Bergondo, más de 58.400 euros, y en tercer lugar queda A Coruña, con algo menos de 38.100.

El resto de municipios no llegan a los 30.000 euros de PIB por vecino. Culleredo queda en menos de 25.700 y Oleiros, pese a que sus vecinos están entre los más ricos de Galicia, en 25.200. Carral roza los 23.000 euros, mientras que Abegondo y Cambre rondan los 22.700 euros. En el último lugar se encuentra Sada, con menos de 20.150.

Tres cuartas partes del PIB del municipio provienen del sector servicios

La economía coruñesa se centra claramente en el tercer sector. De acuerdo con los últimos datos de la Xunta, que se corresponden con el año 2023, el 75,3% del Producto Interior Bruto del municipio se debe a los servicios, y la industria, que ocupa el segundo lugar, se sitúa muy lejos, en el 11,7%. Pese a ello, A Coruña es la segunda de las principales ciudades gallegas en el peso de las manufacturas. Otro 7,6% de la riqueza del municipio se atribuye a los impuestos netos sobre los productos, un parámetro que también se incluye para determinar el PIB. La construcción suma otro 5,1%, mientras que el sector primario es testimonial, y apenas es responsable de un 0,3% de la riqueza coruñesa.

Esta estructura productiva es la habitual en las ciudades gallegas. En cinco de las siete urbes el sector servicios suma en torno al 75% de la riqueza, con dos excepciones. En Vigo, la cifra baja al 66,2%, debido probablemente a la pujanza de la industria: el sector manufacturero suma el 18,5% del PIB vigués, la suma más elevada de las principales urbes. En Santiago de Compostela, quizás por la presencia de la Xunta y la Universidade con sede en la ciudad, se da el caso contrario: los servicios suponen el 82% de la riqueza, mientras que la industria supone el porcentaje más bajo de las principales urbes de la comunidad, apenas el 6,7%. En cuanto al sector primario, todas las ciudades están en el 0,3% del PIB o menos, excepto Ourense, donde el porcentaje se eleva hasta el 1,1%, y Lugo, donde alcanza el 1,7%.