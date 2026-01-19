Detenidos cuatro jóvenes acusados de varios robos tras una persecución por Sada

La Guardia Civil ha detenido a cuatro integrantes de una banda acusada de perpetrar varios robos en la provincia. Se trata de un grupo de jóvenes que cometieron, supuestamente, varios asaltos en el último año, varios de ellos en el área metropolitana.

Los jóvenes fueron arrestados el sábado de madrugada tras una persecución por el centro de Sada que culminó en el entorno de Cantalarrana, cuando el conductor perdió el control del vehículo y se estampó contra una valla en las inmediaciones del instituto.

Según ha podido saber este diario, los jóvenes se alojaban desde hace unos días en un piso turístico en el centro del municipio sadense. Un coche robado puso sobre la pista a los agentes del instituto armado, que organizaron un dispositivo especial para pillar por sorpresa a los integrantes del grupo, a los que dieron el alto cuando circulaban por el centro de Sada.

Los jóvenes hicieron caso omiso de la señal y siguieron la marcha, lo que dio pie a una persecución que causó sorpresa y expectación en el centro de Sada. Según informan fuentes próximas a la investigación, la banda perpetró varios robos mediante el método del alunizaje. Sus integrantes ya han sido puestos a disposición judicial.