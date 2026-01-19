Las explotaciones familiares, al límite

Mientras Bruselas celebraba este sábado la aprobación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, Adrián Laxe hacía las cuentas esta mañana en su explotación de vacuno en Irixoa para intentar averiguar si a partir de ahora habrá un futuro posible para «los pequeños productores» como él.

«Así no podemos competir», sostiene el ganadero, que asegura hablar «en nombre de muchos compañeros» cuando afirma que este pacto puede marcar un antes y un después, no solo para el campo español y gallego, sino también para todos los consumidores europeos.

Después de muchas idas y venidas, la Unión Europea acaba de firmar el acuerdo con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) con el objetivo de crear la mayor zona comercial de producción del mundo.

Una medida que ha provocado una gran oposición entre los productores, que argumentan que supondrá la entrada de carne sudamericana más barata, aumentando la competencia. Además, temen que la carne importada no cumpla los mismos estándares de calidad, salud y bienestar animal que la suya.

«Este pacto supone una competencia muy desleal para nosotros y un peligro absoluto desde el punto de vista alimentario para todos los consumidores», explica el irixoés, que lleva más de dos décadas trabajando en su explotación familiar —donde actualmente cuenta con 25 vacas y diez terneros— y se muestra «muy preocupado» por las consecuencias que podría tener el tratado.

«Con este pacto, los pequeños vamos a desaparecer», afirma el ganadero, que asegura que cada vez son menos quienes continúan vinculados al trabajo en el campo debido a «las dificultades» que supone mantener una explotación y poder vivir de ella.

Tanto es así que el irixoés no ha podido acudir a las manifestaciones convocadas estos días para exigir la paralización del acuerdo. «Al trabajar solo me fue imposible, pero apoyo completamente la reivindicación de mis compañeros», agrega Laxe.

El productor considera que la medida «solo busca impulsar las macrogranjas, a las que les preocupa más la productividad que la calidad», sentencia Adrián, quien señala que explotaciones como la suya llevan «toda la vida» luchando por ofrecer alimentos con menos químicos y hormonas, velando así por la salud de los consumidores.

El acuerdo ha generado en toda Galicia una fuerte oposición del sector agrario y ganadero, que teme competencia desigual, caída de precios y falta de garantías sobre el cumplimiento de estándares sanitarios y medioambientales. Estas preocupaciones han derivado en tractoradas, cortes de carreteras y protestas en las ciudades, incluyendo acciones simbólicas frente a sedes institucionales, como ocurrió la semana pasada en A Coruña, frente a la Delegación del Gobierno.

Frente a estas críticas, algunos representantes políticos defienden que el acuerdo incluye cláusulas de salvaguarda y que puede abrir oportunidades para sectores industriales y exportadores gallegos, aunque reconocen que el debate seguirá abierto durante el proceso de ratificación.

«Puede que no lo notemos de un día para otro, pero a medio plazo empezaremos a ver cómo las explotaciones van cerrando, y es una pena que dejemos morir el sector», sostiene el irixoés, que espera que sus temores no se conviertan en realidad, para que granjas como la suya puedan sobrevivir, al menos, una generación más.

«No podemos basar nuestra alimentación en productos que recorren miles de kilómetros»

Antón Sánchez, que se dedica a la agricultura ecológica en Bergondo desde hace 25 años, y forma parte de la dirección del Sindicato Labrego Galego, explica que Mercosur supondrá un nuevo paradigma económico en el sector agroganadero. «Están reforzando un sistema exportador insostenible, tanto para Europa como para Sudamérica», dice Sánchez en relación a los productores locales, que cree que serán los «peor parados».

En su caso personal, el bergondés considera que su sector —especializado en hierbas aromáticas— no será uno de los más perjudicados, pero asegura que este asunto afecta «a todos», y se muestra preocupado por sus efectos.

El agricultor de Bergondo sostiene que no se puede basar la alimentación de la gente en productos que recorren «miles de kilómetros», y cuyos propietarios que no asumen los costes ambientales que producen. Sánchez recuerda que el tratado en cuestión ha sido protagonista en decenas de conferencias del Sindicato Labrego Galego a lo largo de los últimos años. Ahora se preparan para las «posibles» consecuencias que pueda traer a la economía local. «Seguiremos luchando por nuestros productores», añade el bergondés.