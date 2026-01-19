Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Local de Culleredo detiene a cuatro personas por robar en trasteros

El grupo estaba formado por tres hombres y una mujer que forzaron con herramienta la entrada en los locales

Un agente de la Policía Local

Un agente de la Policía Local / Gustavo Santos

RAC

La Policía Local de Culleredo detuvo el pasado sábado a cuatro personas mientras robaban en trasteros. Los detenidos fueron sorprendidos de madrugada en el edificio de la calle Amparo López Juan, en A Corveira. El grupo estaba formado por tres hombres y una mujer y contaba con herramientas para forzar la entrada en los locales.

El Concello de Culleredo apunta que para esta operación fue indispensable la colaboración vecinal, ya que fueron los propios residentes los que alertaron a los agentes de varios individuos sospechosos. Entre las líneas de investigación, la Policía Local estudia que estas personas sean también las responsables de varios delitos similares los últimos días. Los detenidos fueron puestos ya a disposición judicial.

El Ayuntamiento agradeció la cooperación de los vecinos y recuerda que "ante cualquier indicio de actividades delictivas de esta índole, es recomendable avisar de inmediato a la Policía Local o a la Guardia Civil".

