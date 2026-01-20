El Arteixo más cotizado: fábricas y naves buscan una segunda vida en el polígono de Sabón

El polígono industrial de Sabón, uno de los principales enclaves empresariales de Galicia, concentra actualmente varias naves industriales en venta, en un contexto marcado por la alta ocupación del parque —que cuenta con 70 empresas en activo— y el elevado interés de numerosos empresarios por acceder a suelo y activos logísticos en la comarca coruñesa.

Uno de los inmuebles de mayor envergadura a la venta es la antigua nave de la firma textil Manufactureras Femeninas Coruñesas (Mafecco), situada en la Avenida da Praia.

Las instalaciones, sin actividad desde hace más de una década tras el traslado de la empresa a A Coruña, se ofrecen por 3,5 millones de euros y también en régimen de alquiler por 11.500 euros mensuales, según consta en el portal Idealista a través de la agencia Ingestin Real Estate.

La nave cuenta con 5.600 metros cuadrados construidos, de los cuales unos 800 están habilitados como oficinas, además de zonas de taller y almacén, comedor, vestuarios, sala de calderas y centro de transformación. La parcela suma 6.948 metros cuadrados y se sitúa junto a la empresa cárnica gallega Givsa.

La zona principal de almacenaje dispone de 3.500 metros cuadrados en planta baja, con cinco metros de altura libre, a los que se añaden otros 1.100 metros cuadrados en sótano. El inmueble dispone, además, de todos los servicios necesarios para reanudar la actividad de forma “inmediata”.

La nave de Carmen Melero Costume en el polígono de Sabón. / LOC

El mercado inmobiliario ofrece también otras naves de menor tamaño orientadas a pymes y actividades industriales especializadas. En el parque hay otra nave que pertenecía a Carmen Melero Costume, una empresa textil dedicada a la creación de prendas para eventos con una trayectoria de más de 40 años, que se vende por 925.000 euros.

El inmueble cuenta con una superficie construida de 1.662 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Dispone de dos zonas administrativas, estudio fotográfico, áreas de corte, planchado y expedición, además de cinco aseos, calefacción, sistema de alarma y cámaras de vigilancia. Su precio se sitúa en torno a los 557 euros por metro cuadrado.

Una nave frente a Inditex por 1,6 millones

Otra de las naves disponibles se oferta por 1,6 millones de euros y destaca por sus grandes dimensiones. Se trata de un inmueble en activo que cuenta con 1.650 metros cuadrados en planta y una parcela anexa de 1.000 metros cuadrados.

Se encuentr ubicado junto a una de las rotondas de acceso al polígono y frente a instalaciones de Inditex, aunque la inmobiliaria no ha querido desvelar el nombre de la empresa que la ocupa. La nave dispone de 10 metros de altura, con estructura preparada para soportar cargas mayores, cubierta de panel sándwich, portón de gran formato, vestuarios y suministro eléctrico trifásico.

El polígono cuenta actualmente con 2.403.580 metros cuadrados útiles de los 3.287.910 totales. Hoy en día, tras casi 60 años en activo, el parque industrial se encuentra en su máximo nivel de ocupación, según la propia asociación de empresarios, que asegura que más del 90% de las industrias están asociadas a la agrupación y que generan más de 7.500 empleos directos.

Inditex continúa siendo el buque insignia del polígono: presente en Sabón desde 1977, la compañía ha ampliado de forma progresiva su implantación hasta superar los 600.000 metros cuadrados de superficie, lo que la convierte en la empresa con mayor suelo dentro del recinto industrial.