Arteixo realizará un corte nocturno de agua en 32 calles por mejoras en la red de abastecimiento

El Concello de Arteixo acaba de anunciar que llevará a cabo un corte temporal del suministro de agua potable para realizar trabajos de mejora en la red general de abastecimiento. La interrupción del servicio está prevista para la noche del miércoles 21 de enero, a partir de las 23.30 horas, y se prolongará hasta las 05.00 horas del jueves 22, aproximadamente.

El corte afectará a un total de 32 calles del casco urbano y su entorno. Entre las zonas incluidas se encuentran la Travesía de Arteixo, tanto en números pares como impares, así como las calles Laxobre, Hórreos, Pombales, Santo Estevo de Morás, Castros, Cruceiros, Groufa, Fonte da Horta, Monte Pequeno, Andrés Gaos, Agramonte, Costa María Pita, Santiago Apóstol y la avenida de Fisterra, en sus números impares del 1 al 137, entre otras.

El Concello recomienda cerrar todos los grifos

El Ejecutivo local recomienda a los vecinos y vecinas de las zonas afectadas que extremen las precauciones durante el periodo de interrupción del servicio. En este sentido, se aconseja cerrar correctamente los grifos para evitar pérdidas de agua y posibles incidencias en las instalaciones interiores una vez se restablezca el suministro. También pide no utilizar electrodomésticos que requieran conexión a la red de agua, como lavadoras o lavavajillas.

Sumarte, la empresa encargada de los trabajos, señala que esta intervención es necesaria para mejorar el funcionamiento y la fiabilidad del sistema de abastecimiento y pide disculpas por las molestias que el corte nocturno pueda ocasionar a la ciudadanía.