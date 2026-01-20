El Concello de Oleiros prevé finalizar este año la senda entre la playa de Naval y Canide

El Concello de Oleiros sacará a contratación en breve la construcción de una nueva senda peatonal y ciclista que comunicará la playa de Naval con Canide. El Ejecutivo municipal ya ha ocupado los terrenos y espera terminar las obras antes de que finalice este año, según avanza el alcalde, Ángel García Seoane.

Este nuevo itinerario peatonal permitirá recorrer a pie de costa la distancia que separa el final de la ría de A Pasaxe, en el límite de Cambre, y Mera, destacó el Gobierno local, que invertirá 1,035 millones de euros en esta actuación, a los que han que sumar los 225.753 euros destinados a expropiar las 61 parcelas afectadas.

El regidor apuntó esta semana que prevé que la senda, con una longitud de 2,5 kilómetros, esté terminada antes de que finalice este año, aunque el presupuesto reserva 2,070 millones de euros para esta intervención, la mitad para ejecutar durante el 2026 y a la otra mitad a utilizarse en el 2027.

El Concello de Oleiros rediseñó la senda para cumplir las condiciones impuestas por la Xunta, que emitió un informe el pasado año en el que instaba a reducir el ancho de la senda en el 90% de su longitud de los 6 metros previstos en inicio a «3 o 4» y a sustituir el pavimento previsto por otro filtrante tipo arenoso.

El itinerario final se alejará un poco de la costa para minimizar su impacto y dispondrá únicamente de mobiliario de madera, según la documentación presentada el pasado año.

El Ayuntamiento renunció además a un tramo previsto en la zona de Punta de Boi de Canto, donde se optará finalmente por restaurar el camino preexistente.