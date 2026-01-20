La Guardia Civil busca a un vecino de Carballo desaparecido este lunes
El hombre, de 75 años, se desplazaba en un vehículo Peugeot 407, color negro, matrícula 1690-KKT
La Guardia Civil ha alertado este martes de la desaparición de un vecino de Carballo de 75 años. José Luis Rey Rey salió de su domicilio este lunes, 19 de enero, a las 17.00 horas, y desde entonces permanece en paradero desconocido. Según indican, el hombre se desplazaba en un vehículo Peugeot 407, color negro, matrícula 1690-KKT.
La Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana para aportar cualquier información relevante que pueda facilitar su localización, a través del teléfono 062 o contactando con los servicios de emergencia.
- Los vecinos de Seixo Branco, en Oleiros, obligados a pedir vados para evitar problemas en verano
- Diego Maceiras, dueño del único supermercado de Caión: 'Hemos sobrevivido 50 años gracias al verano
- Arteixo impone una multa de 2.250 euros a un particular por talar eucaliptos sin autorización
- El Asteria de Caión renace: nueva carta y el alma de un clásico en un antiguo marisquero
- Anjoca construirá 40 viviendas en Sada sobre las antiguas cocheras de Eliseo Pita
- Cascadas y mansiones a un paso de A Coruña: esto cuesta vivir en una urbanización de lujo cerca de la ciudad
- Enrique Saavedra, autor del 'mirón' gigante que divisa el Atlántico desde Arteixo: 'Lleva tres años sin acondicionamiento
- El Concello y Gadisa firman el convenio para el súper de Costa Miño Golf