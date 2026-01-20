La Guardia Civil busca a un vecino de Carballo desaparecido este lunes

La Guardia Civil ha alertado este martes de la desaparición de un vecino de Carballo de 75 años. José Luis Rey Rey salió de su domicilio este lunes, 19 de enero, a las 17.00 horas, y desde entonces permanece en paradero desconocido. Según indican, el hombre se desplazaba en un vehículo Peugeot 407, color negro, matrícula 1690-KKT.

La Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana para aportar cualquier información relevante que pueda facilitar su localización, a través del teléfono 062 o contactando con los servicios de emergencia.