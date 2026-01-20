Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler de coches por horas en A CoruñaLa tragedia ferroviaria obliga a Angrois a recordarA Maestranza, de suelo público a viviendas de lujoPaco Liano, ante la visita del Racing de SantanderCambio en las oposiciones para los interinos
instagramlinkedin

Una incidencia técnica obliga a cerrar la piscina de O Carregal

Betanzos espera resolver el problema en breve

Exterior de la piscina municipal de Betanzos, en O Carregal.

Exterior de la piscina municipal de Betanzos, en O Carregal. / LA OPINION

La piscina del complejo deportivo de O Carregal, en Betanzos, permanecerá cerrada durante esta mañana por una "incidencia técnica".

Según informa el Concello brigantino, la avería se registró esta pasada noche.

Los técnicos se han desplazado hasta el complejo deportivo para resolver la situación y reabrir el vaso en el menor tiempo posible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los vecinos de Seixo Branco, en Oleiros, obligados a pedir vados para evitar problemas en verano
  2. Diego Maceiras, dueño del único supermercado de Caión: 'Hemos sobrevivido 50 años gracias al verano
  3. Arteixo impone una multa de 2.250 euros a un particular por talar eucaliptos sin autorización
  4. El Asteria de Caión renace: nueva carta y el alma de un clásico en un antiguo marisquero
  5. Anjoca construirá 40 viviendas en Sada sobre las antiguas cocheras de Eliseo Pita
  6. Cascadas y mansiones a un paso de A Coruña: esto cuesta vivir en una urbanización de lujo cerca de la ciudad
  7. Enrique Saavedra, autor del 'mirón' gigante que divisa el Atlántico desde Arteixo: 'Lleva tres años sin acondicionamiento
  8. El Concello y Gadisa firman el convenio para el súper de Costa Miño Golf

La Guardia Civil busca a un vecino de Carballo desaparecido este lunes

La Guardia Civil busca a un vecino de Carballo desaparecido este lunes

Una incidencia técnica obliga a cerrar la piscina de O Carregal

Una incidencia técnica obliga a cerrar la piscina de O Carregal

Detenidos tras una persecución por Sada cuatro jóvenes acusados de varios robos

Nueva protesta contra la supresión del baipás de Infesta

Miño recupera su 'tirón' : el municipio aumenta su población un 24% en la última década

Los vecinos de Cambre reclaman mejoras en el servicio de autobús: "No tenemos manera de ir a trabajar si no pasa el autobús"

Los vecinos de Cambre reclaman mejoras en el servicio de autobús: "No tenemos manera de ir a trabajar si no pasa el autobús"

Competencia archiva una denuncia contra la concesión de licencias a las escuelas de surf de Oleiros

Competencia archiva una denuncia contra la concesión de licencias a las escuelas de surf de Oleiros

Detenidos cuatro jóvenes acusados de varios robos tras una persecución por Sada

Tracking Pixel Contents