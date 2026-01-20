Una incidencia técnica obliga a cerrar la piscina de O Carregal
Betanzos espera resolver el problema en breve
La piscina del complejo deportivo de O Carregal, en Betanzos, permanecerá cerrada durante esta mañana por una "incidencia técnica".
Según informa el Concello brigantino, la avería se registró esta pasada noche.
Los técnicos se han desplazado hasta el complejo deportivo para resolver la situación y reabrir el vaso en el menor tiempo posible.
