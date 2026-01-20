Irene Manteiga, escritora de Abegondo: "Me gustaría que las chicas entiendan que tienen que reaccionar"

La abegondesa Irene Manteiga continúa aventurándose en el mundo literario. Su última novela, Hasta que amanezca, es la primera vez que la vecina de Orro se adentra en el formato más largo. "Siempre tengo muchas historias en la cabeza, pero esta es mi preferida", confiesa la autora.

La historia juvenil se ambienta en Irlanda, donde Eider, la protagonista cursa la carrera de Física. Allí se enamora, pero se ve también obligada a confrontar su pasado. La novela es un viaje emocional, que aborda cuestiones como los abusos machistas, la violencia sexual o la cosificación de la mujer.

Para Domínguez era esencial tratar estos temas en un momento en el que los discursos antifeministas parecen dominar parte de la discusión pública. "Sentí que hacía falta hacer algo porque veo que tienen mucha voz y mucha repercusión pódcasts o influencers muy machistas que se mofan de haber estado con una chica semiinconsciente o que se burlan de haberla drogado", explica la autora, que añade que "es necesario empezar a educar a la sociedad".

"A mi protagonista le miran, le tocan, le dicen y le hacen sentir de cierta manera que ella lo explica y es una forma de dar a conocer cómo nos sentimos las mujeres cuando quieren aprovecharse de nosotras", detalla la escritora.

Parte de lo que le impulsó finalmente a contar esta historia, reconoce, viene a raíz de una experiencia de abuso sexual. "En mi segundo embarazo un ginecólogo abusó sexualmente de mí", revela Manteiga. "Siempre acabábamos él y yo a solas en la consulta y me tocaba de más, se acercaba de más y las despedidas siempre eran iguales: Me agarraba de la cara, me daba un beso en la nariz, en la frente, en la comisura de los labios, si no le llego a girar la cara hubiera sido en la boca", confiesa la autora.

Sin embargo, nunca llegó a denunciar. "Estaba en una situación de mucha vulnerabilidad y me echaba la culpa a mí misma. Nunca me atreví a denunciar porque me daba miedo", explica la abegondesa. El hombre llegó hasta aparecer cerca de su casa y a besarla sin su consentimiento. "Yo pasaba mucho miedo, no me atrevía a pasear sola, o a ir al supermercado. Tuvimos que cambiar nuestra forma de vivir y el centro médico, porque me daba ansiedad verme en esa sala de espera", recuerda.

Con esta novela la autora apunta que "lo que me gustaría dar a las chicas es que entiendan que tienen que reaccionar. Que no permitan que se hagan estas cosas", dice Manteiga. La escritora defiende el uso de la literatura como herramienta para ir cambiando poco a poco la sociedad. "A la protagonista y a los amigos de ella los retrato de una manera que rompen patrones tóxicos que están más que establecidos por la sociedad", explica.

Manteiga optó por la autoedición, a pesar de recibir críticas positivas de editoriales. "Creo que a cualquier mujer le puede gustar. Incluso a madres, para que vean cómo funciona el mundo de la juventud", señala la abegondesa. Hasta ahora, ha recibido buenas opiniones de aquellos que lo han leído. "Es una historia que les ha enganchado muchísimo, en la que los personajes te dejan huella, que a pesar de la dureza de los temas que trato, también hay muchos toques de humor", afirma.